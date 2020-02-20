RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:20

Re: Відгуки про Freedom Finance

так что, думаете, не сам ФФ это организовал?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5403
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:27

  cohan написав:так что, думаете, не сам ФФ это организовал?
так мы живем же в правовом государстве, где есть госрегулятор над такой компанией, призванный защищать наши интересы.
ЗІС-5
 
Повідомлень: 81
З нами з: 21.12.16
Подякував: 56 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29303132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про ICU 1 ... 5, 6, 7
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 12:47
61 24591
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 бер, 2023 12:27
greenozon
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 25, 26, 27
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 14:53
266 174260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 бер, 2023 00:11
DmitryZP

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.