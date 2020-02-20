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Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 бер, 2023 18:20
так что, думаете, не сам ФФ это организовал?
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cohan
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Додано: Сер 15 бер, 2023 18:27
cohan написав:
так что, думаете, не сам ФФ это организовал?
так мы живем же в правовом государстве, где есть госрегулятор над такой компанией, призванный защищать наши интересы.
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