RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:20

Re: Відгуки про Freedom Finance

так что, думаете, не сам ФФ это организовал?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5480
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 23:53

Прикол
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... istemi-leo

Через скасування реєстрації міжнародної платіжної системи LEO Національний банк також скасовує реєстрацію 21 її учасника, серед яких один банк-резидент (АТ “СКАЙ БАНК”), дві небанківські установи-нерезиденти [ТОВ “ФЕНІГЕ” (Польща) та ДЗІНГ ФАЙНЕНС ЛТД (Великобританія)] та 18 небанківських фінансових установ (ТОВ “ФК “СИСТЕМА”, ТОВ “БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП”, ТОВ “ФК “АБЕКОР”, ТОВ “ФК МАГНАТ”, ТОВ “ФК “ОКТАВА ФІНАНС”, ТОВ “ФК “ФЕНІКС”, ТОВ “ФК “ФІНЕКСПРЕС”, ТОВ “ДАЙМОНД ПЕЙ”, ТОВ “СВІФТ ГАРАНТ”, ТОВ “ПЕЙСЕЛЛ”, ТОВ “ФК “АРТУА”, ТОВ “ФІНТЕКО”, ТОВ “ФК “ЕВО”, ТОВ “ФК “№ 1”, ТОВ “ФК “САН-РАЙЗ ФІНАНС”, ТОВ “ФК “КОНТРАКТОВИЙ ДІМ”, ТОВ “ФК МБК”, ТОВ “ФК “БІ.МАНІ”).

Гроші клієнтів брокера ФФУ для торгів перераховувались на рахунок в скай банк

Сам банк не ліквідували (поки що)

Скасування реєстрації зазначених вище осіб як учасників платіжної системи LEO передбачає припинення надання ними платіжних послуг виключно у платіжній системі LEO.

Дивимось на кіно далі
adj
 
Повідомлень: 189
З нами з: 08.04.22
Подякував: 43 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:55

Re: Відгуки про Freedom Finance

https://youtu.be/uLzwIAfTNtw
шины за 2 часа :lol: :lol: :lol:
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 24.10.14
Подякував: 35 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:24

Re: Відгуки про Freedom Finance

Шановні друзі, після того, як мені набридло читати відповіді від НКЦПФР на мої звернення до НКЦПФР, Мінфіну, НБУ, я звернувся з проханням про допомогу до голови комітету ВР з питань фінансів Данила Гетьманцева. Як кажуть, держимо пальці.
Сьогодні отримав відповідь за його підписом. Коротко: ситуація дійсно неприпустима, Комітет почав розглядати створення можливих механізмів вирішення. Задля цього Комітетом за підписом голови надіслано дійсно змістовні звернення до НКЦПФР, НБУ, Мінфіну, копії мені також навели, в яких задають питання зазначеним установам, що вони можуть запропонувати для вирішення питання захисту інвесторів, та що конкретно вже зроблено.
У зазначеній ситуації я повністю задоволений діями Комітету на своє звернення. Отримана відповідь дійсно конструктивна, на відміну від численних безглуздих відповідей від попередніх державних установ.
Особливо зауважу - що у згаданих зверненнях Комітету йде мова про те, що запити від громадян - численні, громадяни звертаються за захистом, а його немає.

Зазначене дає надію.
Чекаємо.
ЗІС-5
 
Повідомлень: 81
З нами з: 21.12.16
Подякував: 56 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29303132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про ICU 1 ... 5, 6, 7
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 12:47
61 25208
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 бер, 2023 12:27
greenozon
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 25, 26, 27
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 14:53
266 174554
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 бер, 2023 00:11
DmitryZP

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.