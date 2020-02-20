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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 бер, 2023 18:20
Re: Відгуки про Freedom Finance
так что, думаете, не сам ФФ это организовал?
Додано: Чет 23 бер, 2023 23:53
Прикол
Через скасування реєстрації міжнародної платіжної системи LEO Національний банк також скасовує реєстрацію 21 її учасника, серед яких один банк-резидент (АТ “СКАЙ БАНК”), дві небанківські установи-нерезиденти [ТОВ “ФЕНІГЕ” (Польща) та ДЗІНГ ФАЙНЕНС ЛТД (Великобританія)] та 18 небанківських фінансових установ (ТОВ “ФК “СИСТЕМА”, ТОВ “БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП”, ТОВ “ФК “АБЕКОР”, ТОВ “ФК МАГНАТ”, ТОВ “ФК “ОКТАВА ФІНАНС”, ТОВ “ФК “ФЕНІКС”, ТОВ “ФК “ФІНЕКСПРЕС”, ТОВ “ДАЙМОНД ПЕЙ”, ТОВ “СВІФТ ГАРАНТ”, ТОВ “ПЕЙСЕЛЛ”, ТОВ “ФК “АРТУА”, ТОВ “ФІНТЕКО”, ТОВ “ФК “ЕВО”, ТОВ “ФК “№ 1”, ТОВ “ФК “САН-РАЙЗ ФІНАНС”, ТОВ “ФК “КОНТРАКТОВИЙ ДІМ”, ТОВ “ФК МБК”, ТОВ “ФК “БІ.МАНІ”).
Гроші клієнтів брокера ФФУ для торгів перераховувались на рахунок в скай банк
Сам банк не ліквідували (поки що)
Скасування реєстрації зазначених вище осіб як учасників платіжної системи LEO передбачає припинення надання ними платіжних послуг виключно у платіжній системі LEO.
Дивимось на кіно далі
Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:55
Re: Відгуки про Freedom Finance
шины за 2 часа
Додано: Вів 28 бер, 2023 13:24
Re: Відгуки про Freedom Finance
Шановні друзі, після того, як мені набридло читати відповіді від НКЦПФР на мої звернення до НКЦПФР, Мінфіну, НБУ, я звернувся з проханням про допомогу до голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Як кажуть, держимо пальці.
Сьогодні отримав відповідь за його підписом. Коротко: ситуація дійсно неприпустима, Комітет почав розглядати створення можливих механізмів вирішення. Задля цього Комітетом за підписом голови надіслано дійсно змістовні звернення до НКЦПФР, НБУ, Мінфіну (копії мені також навели), в яких задають питання зазначеним установам, що вони можуть запропонувати для вирішення питання захисту інвесторів, та що конкретно вже зроблено в цьому напрямку.
У зазначеній ситуації я повністю задоволений діями Комітету на своє звернення. Отримана відповідь дійсно конструктивна, на відміну від численних безглуздих відповідей від попередніх державних установ.
Особливо зауважу - що у згаданих зверненнях Комітету йде мова про те, що запити від громадян - численні, громадяни звертаються за захистом, а його немає.
Зазначене дає надію.
Чекаємо.
Востаннє редагувалось ЗІС-5 в Вів 28 бер, 2023 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 бер, 2023 14:07
Додано: Вів 28 бер, 2023 16:32
Re: Відгуки про Freedom Finance
Оце поворот! Сам Гетьманцев каже що це неприпустимо? Лол
Поясню - я коли десь чую його то мені здається що це неприпустимо займати ту посаду цій особі
Додано: Вів 28 бер, 2023 16:52
Крилаті фрази Д.Г. не вмирають...
Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", – заявив Гетманцев.
Журналіст перепитав: "Або доїти корову так, щоб вона не здохла?", на що отримав уточнення: "Щоб вона завтра давала ще більше молока. Ось так доїти її потрібно".
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