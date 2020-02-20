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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 10:26

ЗІС-5 Дякую за інформацію, дійсно ситуація абсурдна!
Ulgen
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 10:48

Re: Відгуки про Freedom Finance

  ЗІС-5 написав:У відповіді мені за підписом Данила Гетманцева (!) зазначено, що Комітетом розглядаються та розробляються юридичні механізми захисту,


Браво! Дійсно далекоглядна політика. Спочатку зробити дурість, а потім думати, як її виправити. І всі державні органи імітують активну роботу та не імітують витрати бюджету на їхню оплату праці!!!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 15:07

Re: Відгуки про Freedom Finance

это не дурость, это нацеленная политика, сделали именно то чего хотели
Райф трогать не будут, не переживайте
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 16:43

Re: Відгуки про Freedom Finance

Інституційна інфантильність України, де самодур (в даному випадку президент) взагалі має права робити щось, що може так зламати систему.
В країні є нац. комісія по цінним паперам яка взагалі (по їх словам) не була долучена до процесу дискусії про ці санкції. (Але навіть якби і була долучена не думаю що це би щось змінило, в моєму розумінні вони такі ж інституційні бездарі).

Можливо дорослі "дяді" з blackrock якщо будуть хотіти щось інвестувати сюди, то виділять пару своїх молодших спеціалістів написати нормальний закон про фондовий ринок, додадуть запобіжників щоб таких ситуацій як зараз в принципі не могло бути в майбутньому і якось далі будемо надіятись на якийсь розвиток фондового ринку в Україні, з зрозумілими правилами, а не з тим що маємо зараз.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:46

Re: Відгуки про Freedom Finance

Мав акції IFZEMA у ФФУ, сьогодні прислали листа підтвердити реквізити для виплати дивідендів за 2022 рік, так як ФФУ по факту заблокований. Так що дивіденди будуть приходити попри блок ФФУ (як мінімум від IFZEMA).
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:48

гарні новини, вітаю!
а купони і саме тіло ОВДП мені так і не віддали
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:36

на пошту прийшла якась заманушка

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 23:22

greenozon

поржав і забув

дійсно вважаєте це варто загальної уваги? розіграш акцій за поповнення торгового рахунку на 50к - кіт Базіліо відпочіває
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 08:18

Re: Відгуки про Freedom Finance

пришло такое, учитывая что за месяц можно легально перевести только 100т.грн конечно забавно
nekefer
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