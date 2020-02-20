Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 чер, 2023 05:39
adj прошу пояснити малорозуміючому - виходить, виплати мінорітіріям будуть від акціонерного товариства мимо ФФУ ?
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Ірина_, Модератор
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