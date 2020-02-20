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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 05:39

adj прошу пояснити малорозуміючому - виходить, виплати мінорітіріям будуть від акціонерного товариства мимо ФФУ ?
ЗІС-5
 
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  #<1 ... 31323334
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Модератори: Ірина_, Модератор

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