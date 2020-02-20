Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 чер, 2023 05:39
adj прошу пояснити малорозуміючому - виходить, виплати мінорітіріям будуть від акціонерного товариства мимо ФФУ ?
Додано: Вів 20 чер, 2023 15:24
ЗІС-5 так, виплатять не брокеру щоб той далі розкидав по клієнтам, а виплатять на кінцеві рахунки міноритаріїв (або поштою відправлять). В листі вказали що вони виступають податковим агентом (тобто податок сплатять самі) а значить це буде в довідці про доходи, і можна буде замовивши довідку потім подати річну декларацію.
Ось такий у нас фондовий ринок, можна і поштою отримати дивіденди
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