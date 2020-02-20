Відгуки про Freedom Finance

ЗІС-5 так, виплатять не брокеру щоб той далі розкидав по клієнтам, а виплатять на кінцеві рахунки міноритаріїв (або поштою відправлять). В листі вказали що вони виступають податковим агентом (тобто податок сплатять самі) а значить це буде в довідці про доходи, і можна буде замовивши довідку потім подати річну декларацію.
Ось такий у нас фондовий ринок, можна і поштою отримати дивіденди
nekefer написав:https://youtu.be/uLzwIAfTNtw шины за 2 часа
- чем занимаетесь? - ВСЕМ!
(с)
ALMATY, Kazakhstan & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), a diversified multi-national financial services firm, today announced that it has completed the acquisition of an 82% ownership interest in Kazakhstan company “Arbuz Group” Limited Liability Partnership (“Arbuz”) from a group of private investors