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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 05:39

adj прошу пояснити малорозуміючому - виходить, виплати мінорітіріям будуть від акціонерного товариства мимо ФФУ ?
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 15:24

ЗІС-5 так, виплатять не брокеру щоб той далі розкидав по клієнтам, а виплатять на кінцеві рахунки міноритаріїв (або поштою відправлять). В листі вказали що вони виступають податковим агентом (тобто податок сплатять самі) а значить це буде в довідці про доходи, і можна буде замовивши довідку потім подати річну декларацію.

Ось такий у нас фондовий ринок, можна і поштою отримати дивіденди :lol:
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 10:02

  cohan написав:
  nekefer написав:https://youtu.be/uLzwIAfTNtw
шины за 2 часа :lol: :lol: :lol:


- чем занимаетесь?
- ВСЕМ!

(с)

ALMATY, Kazakhstan & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), a diversified multi-national financial services firm, today announced that it has completed the acquisition of an 82% ownership interest in Kazakhstan company “Arbuz Group” Limited Liability Partnership (“Arbuz”) from a group of private investors

:mrgreen:
https://ir.freedomholdingcorp.com/press ... -in-online
Зображення
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 10:11

Freedom Holding Corp. Receives Nasdaq Notification of Noncompliance with Listing Rule 5250(c)(1)

https://finance.yahoo.com/news/freedom- ... 00901.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:11

цікава бесіда загалом про фондовий ринок але є багато про ФФУ

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:55

Re: Відгуки про Freedom Finance

Чи пробував хтось подавати в суд на рішення РНБО/комісії по ФФУ? Чи моніторить хтось судовий реєстр?
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:43

Re: Відгуки про Freedom Finance

Чтобы украинский судья отменил решение РНБО? :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:44

ФФУ на скільки років заблочили?
greenozon
 
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