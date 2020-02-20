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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 чер, 2023 05:39
adj прошу пояснити малорозуміючому - виходить, виплати мінорітіріям будуть від акціонерного товариства мимо ФФУ ?
Додано: Вів 20 чер, 2023 15:24
ЗІС-5 так, виплатять не брокеру щоб той далі розкидав по клієнтам, а виплатять на кінцеві рахунки міноритаріїв (або поштою відправлять). В листі вказали що вони виступають податковим агентом (тобто податок сплатять самі) а значить це буде в довідці про доходи, і можна буде замовивши довідку потім подати річну декларацію.
Ось такий у нас фондовий ринок, можна і поштою отримати дивіденди
Додано: Сер 21 чер, 2023 10:02
Додано: Сер 21 чер, 2023 10:11
Freedom Holding Corp. Receives Nasdaq Notification of Noncompliance with Listing Rule 5250(c)(1)
Додано: Суб 22 лип, 2023 20:55
Re: Відгуки про Freedom Finance
Чи пробував хтось подавати в суд на рішення РНБО/комісії по ФФУ? Чи моніторить хтось судовий реєстр?
Додано: Суб 22 лип, 2023 21:43
Re: Відгуки про Freedom Finance
Чтобы украинский судья отменил решение РНБО?
Додано: Суб 22 лип, 2023 22:31
nekefer щоб отримати можливість скоріше попасти в ЄСПЛ.
greenozon я допускаю що на дуже довго, хто в здоровому глузді буде вирішувати цю правову колізію, там напевно були лише фізики, і ще й невелика кількість.
Додано: Суб 22 лип, 2023 22:48
...
На момент введення санкцій у ФФУ було відкрито майже 13 тис. рахунків у цінних паперах на загальну суму 3,5 млрд грн. Компанія входила до трійки найбільших продавців військових ОВДП серед небанківських установ.
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Офіційна позиція регулятора була сприйнята інвесторами, чиї рахунки було заблоковано, як надія на швидке вирішення проблеми.
З цієї заяви можна було зробити висновок, що НКЦПФР планує розробити механізм, завдяки якому клієнти брокера зможуть отримати свої кошти. Але ці сподівання не справдилися.
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