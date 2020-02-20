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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 05:39

adj прошу пояснити малорозуміючому - виходить, виплати мінорітіріям будуть від акціонерного товариства мимо ФФУ ?
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 15:24

ЗІС-5 так, виплатять не брокеру щоб той далі розкидав по клієнтам, а виплатять на кінцеві рахунки міноритаріїв (або поштою відправлять). В листі вказали що вони виступають податковим агентом (тобто податок сплатять самі) а значить це буде в довідці про доходи, і можна буде замовивши довідку потім подати річну декларацію.

Ось такий у нас фондовий ринок, можна і поштою отримати дивіденди :lol:
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 10:02

  cohan написав:
  nekefer написав:https://youtu.be/uLzwIAfTNtw
шины за 2 часа :lol: :lol: :lol:


- чем занимаетесь?
- ВСЕМ!

(с)

ALMATY, Kazakhstan & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), a diversified multi-national financial services firm, today announced that it has completed the acquisition of an 82% ownership interest in Kazakhstan company “Arbuz Group” Limited Liability Partnership (“Arbuz”) from a group of private investors

:mrgreen:
https://ir.freedomholdingcorp.com/press ... -in-online
Зображення
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 10:11

Freedom Holding Corp. Receives Nasdaq Notification of Noncompliance with Listing Rule 5250(c)(1)

https://finance.yahoo.com/news/freedom- ... 00901.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:11

цікава бесіда загалом про фондовий ринок але є багато про ФФУ

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:55

Re: Відгуки про Freedom Finance

Чи пробував хтось подавати в суд на рішення РНБО/комісії по ФФУ? Чи моніторить хтось судовий реєстр?
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:43

Re: Відгуки про Freedom Finance

Чтобы украинский судья отменил решение РНБО? :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:44

ФФУ на скільки років заблочили?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:31

nekefer щоб отримати можливість скоріше попасти в ЄСПЛ.
greenozon я допускаю що на дуже довго, хто в здоровому глузді буде вирішувати цю правову колізію, там напевно були лише фізики, і ще й невелика кількість.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:48

...
На момент введення санкцій у ФФУ було відкрито майже 13 тис. рахунків у цінних паперах на загальну суму 3,5 млрд грн. Компанія входила до трійки найбільших продавців військових ОВДП серед небанківських установ.
...
Офіційна позиція регулятора була сприйнята інвесторами, чиї рахунки було заблоковано, як надія на швидке вирішення проблеми.

З цієї заяви можна було зробити висновок, що НКЦПФР планує розробити механізм, завдяки якому клієнти брокера зможуть отримати свої кошти. Але ці сподівання не справдилися.
...

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... yi-groshi/
greenozon
 
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