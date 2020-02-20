Відгуки про Freedom Finance

greenozon ФФУ заблочили на 5 років, тобто до жовтня-2027 включно. Представники НКЦПФР пишуть у відповідях на заяви, що ніхто ніяких рішень не прийме напротиріч указу Президента, а по телефону кажуть - виждіть 5 років і все запрацює, інакше - ніяк.
greenozon написав:... На момент введення санкцій у ФФУ було відкрито майже 13 тис. рахунків З цієї заяви можна було зробити висновок, що НКЦПФР планує розробити механізм, завдяки якому клієнти брокера зможуть отримати свої кошти. Але ці сподівання не справдилися. ...