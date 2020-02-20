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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 07:23

greenozon ФФУ заблочили на 5 років, тобто до жовтня-2027 включно. Представники НКЦПФР пишуть у відповідях на заяви, що ніхто ніяких рішень не прийме напротиріч указу Президента, а по телефону кажуть - виждіть 5 років і все запрацює, інакше - ніяк.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 07:28

  greenozon написав:...
На момент введення санкцій у ФФУ було відкрито майже 13 тис. рахунків
З цієї заяви можна було зробити висновок, що НКЦПФР планує розробити механізм, завдяки якому клієнти брокера зможуть отримати свої кошти. Але ці сподівання не справдилися.
...

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... yi-groshi/


А здогадайтеся звідки брався матеріал для публікації, якщо у цій гілці я дав посилання на цю статтю 20.04.23!?
ЗІС-5
 
Повідомлень: 86
З нами з: 21.12.16
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  #<1 ... 32333435
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