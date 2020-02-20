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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 07:23

greenozon ФФУ заблочили на 5 років, тобто до жовтня-2027 включно. Представники НКЦПФР пишуть у відповідях на заяви, що ніхто ніяких рішень не прийме напротиріч указу Президента, а по телефону кажуть - виждіть 5 років і все запрацює, інакше - ніяк.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 07:28

  greenozon написав:...
На момент введення санкцій у ФФУ було відкрито майже 13 тис. рахунків
З цієї заяви можна було зробити висновок, що НКЦПФР планує розробити механізм, завдяки якому клієнти брокера зможуть отримати свої кошти. Але ці сподівання не справдилися.
...

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... yi-groshi/


А здогадайтеся звідки брався матеріал для публікації, якщо у цій гілці я дав посилання на цю статтю 20.04.23!?
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 15:47

Re: Відгуки про Freedom Finance

Ну то залишилось чекати лише 4 з гаком років, навіть немає сенсу писати якийсь закон щоб вирішити ситуацію
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:08

adj Комітет Гетманцева мені написав, навесні, що для вирішення будутьготувати відповідний законопроект. В Телеграмі місяці 2 тому запитав Гетманцева чи рухається справа - каже працюють. Скоро напишу запит з цим питанням - побачимо.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:16

  adj написав:Ну то залишилось чекати лише 4 з гаком років, навіть немає сенсу писати якийсь закон щоб вирішити ситуацію
написав до НКЦПФР чи вчинили вони якихось дій, щоб санкції не було продовжено і чи бентежить їх що в такому випадку інтереси клієнтів залишаться знову поза увагою. Відповідь - ідіть або до суду щоб санкції зняти, або пам"ятайте що санкції можна зняти з подачі того, хто їх прийняв або з подачі тих, хто рекомнендував. РНБО відповідає взагалі ні про що на запити, запит до СБУ відповідний написав, чекаю. І вам також раджу - хоч увага буде прикута - не мовчіть.
У цьому ланцюжку мене тішить поки що одне - сам Гетманцев підписав запити до МФ, НБУ, НКЦПФР після мого звернення до його Комітету, і відповіді на Гетманцева написали очільники цих установ. Гетманцев їм вказав, що в цьому випадку порушується вельми обгрунтовано. Як відомо, нам, фізикам, з цих установ ідуть відписки за підписами не очільників. У відповідях Гетманцеву все чітко розписано. Основне - наявна правова колізія, гроші на спецрахунках НБУ, казначейство їх виплачує, після зняття санкцій типу все буде добре. Тобто, увага очільників - прикута. Якби ще привернути якось увагу РНБОУ та СБУ - хто що може запропонувати - в який спосіб це можна зробити?
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:07

  greenozon написав:цікава бесіда загалом про фондовий ринок але є багато про ФФУ



1. Дякую за відео, дійсно цікаве, в цілому - висновки в ньому підтверджують наші напрацювання, які ми тут обговорювали;
2. Пишіть масово звернення до НКЦПФР та до Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики - це саме радить робити фахівець у цьому відео - звернення будуть підставою для прискорення напрацювання шляхів виходу з ситуації.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 16:25

  ЗІС-5 написав:
  adj написав:Ну то залишилось чекати лише 4 з гаком років, навіть немає сенсу писати якийсь закон щоб вирішити ситуацію
написав до НКЦПФР чи вчинили вони якихось дій, щоб санкції не було продовжено і чи бентежить їх що в такому випадку інтереси клієнтів залишаться знову поза увагою. Відповідь - ідіть або до суду щоб санкції зняти, або пам"ятайте що санкції можна зняти з подачі того, хто їх прийняв або з подачі тих, хто рекомнендував. РНБО відповідає взагалі ні про що на запити, запит до СБУ відповідний написав, чекаю. І вам також раджу - хоч увага буде прикута - не мовчіть.
У цьому ланцюжку мене тішить поки що одне - сам Гетманцев підписав запити до МФ, НБУ, НКЦПФР після мого звернення до його Комітету, і відповіді на Гетманцева написали очільники цих установ. Гетманцев їм вказав, що в цьому випадку порушується вельми обгрунтовано. Як відомо, нам, фізикам, з цих установ ідуть відписки за підписами не очільників. У відповідях Гетманцеву все чітко розписано. Основне - наявна правова колізія, гроші на спецрахунках НБУ, казначейство їх виплачує, після зняття санкцій типу все буде добре. Тобто, увага очільників - прикута. Якби ще привернути якось увагу РНБОУ та СБУ - хто що може запропонувати - в який спосіб це можна зробити?

Особисто я вже зневірився (що держава щось тут буде вирішувати). ФФУ це був просто експеремент для мене. Мій основний брокер це IBKR де я і збираюсь далі інвестувати. Зі своєї сторони я написав звернення у всі можливі інстанції (крім комітета в ВР). Від всіх отримав дуже обгрунтовані відповіді чому вони нічого не будуть робити. :mrgreen:
adj
 
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