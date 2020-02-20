Відгуки про Freedom Finance

Додано: Пон 24 лип, 2023 09:16

adj написав: Ну то залишилось чекати лише 4 з гаком років, навіть немає сенсу писати якийсь закон щоб вирішити ситуацію Ну то залишилось чекати лише 4 з гаком років, навіть немає сенсу писати якийсь закон щоб вирішити ситуацію

написав до НКЦПФР чи вчинили вони якихось дій, щоб санкції не було продовжено і чи бентежить їх що в такому випадку інтереси клієнтів залишаться знову поза увагою. Відповідь - ідіть або до суду щоб санкції зняти, або пам"ятайте що санкції можна зняти з подачі того, хто їх прийняв або з подачі тих, хто рекомнендував. РНБО відповідає взагалі ні про що на запити, запит до СБУ відповідний написав, чекаю. І вам також раджу - хоч увага буде прикута - не мовчіть.У цьому ланцюжку мене тішить поки що одне - сам Гетманцев підписав запити до МФ, НБУ, НКЦПФР після мого звернення до його Комітету, і відповіді на Гетманцева написали очільники цих установ. Гетманцев їм вказав, що в цьому випадку порушується вельми обгрунтовано. Як відомо, нам, фізикам, з цих установ ідуть відписки за підписами не очільників. У відповідях Гетманцеву все чітко розписано. Основне - наявна правова колізія, гроші на спецрахунках НБУ, казначейство їх виплачує, після зняття санкцій типу все буде добре. Тобто, увага очільників - прикута. Якби ще привернути якось увагу РНБОУ та СБУ - хто що може запропонувати - в який спосіб це можна зробити?