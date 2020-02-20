Відгуки про Freedom Finance

Додано: Вів 25 лип, 2023 11:35

Так, тіпа ми дуже переживаємо, але є рішення РНБО бла бла бла, так би ми звісно вам допомогли але... У мене просто запитання тоді, а на віщо нам ці різні гілки влади, окремі регулятори які видають ліцензії, перевіряють гравців ринку, живемо прямо в королівстві. Та й добре якби рішення було прийнято тут і зараз бо треба було би, але я не бачу якихось дій щоб зараз відкатити ситуацію назад і швидко зробити її вже по процедурі так щоб випустити заручників ситуації.Ну нехай граються люди в управління держави, я надіюсь їм це дуже радує їх его. Особисто чекаю на відкриття кордонів і що буде з допомогою "партнерів" (в кавичках бо це не партнери а спонсори, донори) в бюджет і коли прийдеться жити вже на "свої". Тоді звісно будуть дифірамби про інвестиції, про наших славетних ВНУТРІШНІХ інвесторів! Які будуть разом своїми капіталами відбудовувати країну пліч-о-пліч з західними інвесторамиЯкщо забрати емоції то просто розумію що там (у ФФУ) було півтора інвесторів, сума не велика, в основному були фізики, тому це виключно наша проблема, нікому ми не цікаві. І дурні ми тому, що повірили що ліцензія НКЦПФР у брокера щось означає в цій державі.