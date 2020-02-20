Відгуки про Freedom Finance

adj написав:ЗІС-5
Ну нехай граються люди в управління держави, я надіюсь їм це дуже радує їх его. Особисто чекаю на відкриття кордонів і що буде з допомогою "партнерів" (в кавичках бо це не партнери а спонсори, донори) в бюджет і коли прийдеться жити вже на "свої". Тоді звісно будуть дифірамби про інвестиції, про наших славетних ВНУТРІШНІХ інвесторів! Які будуть разом своїми капіталами відбудовувати країну пліч-о-пліч з західними інвесторами
Якщо забрати емоції то просто розумію що там (у ФФУ) було півтора інвесторів, сума не велика, в основному були фізики, тому це виключно наша проблема, нікому ми не цікаві. І дурні ми тому, що повірили що ліцензія НКЦПФР у брокера щось означає в цій державі.
100% згоден й підтримую Вашу позицію.
Держава наклала санкції на якусь компанію, а постраждали звичайні українці які цій же державі й її регуляторам повірили... розбиратись, що якісь підлеглі мурахи попали під роздачу й залишились безвинними заручниками ситуації держава не буде й не хоче... висновок в принципі відомий давно - вірити цій державі навіть не на слово, а на якісь папери зі штампами й солодкими промовами по телебаченню - не можна((( ніколи такого не було, й ось знову...
p.s.на скільки розумію ситуацію: постраждали люди які тримали кошти на Фрідом Фінанс Україна - наприклад, інвестували в ОВДП чи мали кошти на рахунку брокера для купівлі акцій на українській біржі.
Ті хто інвестував в американський ринок, активи тримались на Фрідом Фінанс Європа й залишились неушкодженими. Й навіть якщо є Револют/Вайс чи ще якайсь закордонна платіжна система, й на сьогодні мають змогу інвестувати. Чи це так?