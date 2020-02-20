Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 25 лип, 2023 19:21
adj написав:ЗІС-5
Ну нехай граються люди в управління держави, я надіюсь їм це дуже радує їх его. Особисто чекаю на відкриття кордонів і що буде з допомогою "партнерів" (в кавичках бо це не партнери а спонсори, донори) в бюджет і коли прийдеться жити вже на "свої". Тоді звісно будуть дифірамби про інвестиції, про наших славетних ВНУТРІШНІХ інвесторів! Які будуть разом своїми капіталами відбудовувати країну пліч-о-пліч з західними інвесторами
Якщо забрати емоції то просто розумію що там (у ФФУ) було півтора інвесторів, сума не велика, в основному були фізики, тому це виключно наша проблема, нікому ми не цікаві. І дурні ми тому, що повірили що ліцензія НКЦПФР у брокера щось означає в цій державі.
100% згоден й підтримую Вашу позицію.
Держава наклала санкції на якусь компанію, а постраждали звичайні українці які цій же державі й її регуляторам повірили... розбиратись, що якісь підлеглі мурахи попали під роздачу й залишились безвинними заручниками ситуації держава не буде й не хоче... висновок в принципі відомий давно - вірити цій державі навіть не на слово, а на якісь папери зі штампами й солодкими промовами по телебаченню - не можна((( ніколи такого не було, й ось знову...
p.s.на скільки розумію ситуацію: постраждали люди які тримали кошти на Фрідом Фінанс Україна - наприклад, інвестували в ОВДП чи мали кошти на рахунку брокера для купівлі акцій на українській біржі.
Ті хто інвестував в американський ринок, активи тримались на Фрідом Фінанс Європа й залишились неушкодженими. Й навіть якщо є Револют/Вайс чи ще якайсь закордонна платіжна система, й на сьогодні мають змогу інвестувати. Чи це так?
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pirat-d
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Додано: Вів 25 лип, 2023 20:36
pirat-d Все так, лише я не бачу сенсу в ФФ Європа, хіба що якщо вам хочеться гратись в ІРО, Єврооблігації України.
Інтеректів відкриває нормально рахунки, комісії менші. І там наче теж є ІРО, але мені не цікаво, не дізнавався деталі. Єврооблігації України там не продаються (бо ризиковані, сміття).
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adj
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Додано: Вів 25 лип, 2023 22:20
adj написав:pirat-d
Інтеректів відкриває нормально рахунки
Так да не так. Банки й подібні структури (наприклад Інтеректів) поділили зараз українців на категорії, і якщо Вам не повезло з місцем мешкання-офіційної реєстрації - наприклад Херсонська чи Запорізька область, ці структури не розбираються в ситуації й відказують в обслуговуванні рахуючи ці регіони підсанкційними
...як приклад, замучився платити за дитину за навчання за кордном через банк. Іноземний універ місяці два ї.ав мозг з довідками від банку, фото комунальних платіжок й т.і. й все одно в відмовив в оплаті й прийняти на курс з-за того що маю Запорізьку прописку, банк в свою чергу відмовив в перерахунку коштів, не має слів... й де тут Держава? як вона захищає права українців які не знаходяться під окупацією? всім нас рать...
Питання з універом вирішив, але через геморой, кучу нервів, з передачєю готівки закордон й відкриття рахунку там, але ж навіщо ці трабли на рівному місці? Чим українець в Запоріжжі/Херсоні відрізняється від українця в Чернігові чи Тернополі?! ((( Інтеректів кажуть по цій же схемі - фільтрує українців... якщо не маєш ВЖЕ відкритого рахунку, відкрити зараз з Зп/Херсону проблема.
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pirat-d
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Додано: Вів 25 лип, 2023 22:24
по інтеректіву є велика загроза...
там 99% москальні теж пригрілось, тому одного погожого дня самі розумієте що може статись
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greenozon
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Додано: Вів 25 лип, 2023 22:31
greenozon
я просто хочу побачити як пан капітан галактики, король всесвіту візьме і у вечірньому зверненні скаже що РНБО вирішили накласти санкції на американську компанію IBKR. Просто хочу це побачити
Нічого не буде інтеректіву, навіть більше, нічого не буде Xilinx чіпи яких є у всяких ланцетах.
Тому не переживайте, все де є країна походження америка - проблем не буде мати
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adj
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Додано: Вів 25 лип, 2023 22:32
pirat-d тоді прокляття.
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