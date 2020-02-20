Відгуки про Freedom Finance

Додано: Чет 27 лип, 2023 21:46

ikostil953 и вам спасибо за тёплые слова.

Вариант с петицией - наверное, не пройдёт если снова запускать, а коллективное обращение - лично я не вижу как организовать, ну, и если СНБО и НКЦБФР - "непробиваемые", считаю, что им всё равно как приоритезировать - что одно коллективное обращение, что от одно физлица. Потому, я считаю, как и человек, дающий интервью в последнем приведенном здесь выше видео - надо делать побольше обращений, и именно массовость будет драйвером.

Рекомендую каждому - пишите побольше обращений с изложением одного вопроса в одном обращении. На сегодня законодательно равносильно обращение почтой и электронной почтой, что мега удобно. Главный упор лично я делаю на вопросе - что сделано чтобы санкции продлены не были. После того, как Магомедов (глава НКЦБФР) ответил Гетманцеву о том, что обойти указ Президента невозможно - у меня нет надежды на позитив до окончания срока санкций. Вариант с судом - сами понимаете какая перспектива. Как составить обращение - возможно, кто не в курсе дела - смотрите ЗУ "Про звернення громадян". Продолжаем политику составления большого количества обращений, держим строй!