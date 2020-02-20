Відгуки про Freedom Finance

ikostil953 и вам спасибо за тёплые слова. Вариант с петицией - наверное, не пройдёт если снова запускать, а коллективное обращение - лично я не вижу как организовать, ну, и если СНБО и НКЦБФР - "непробиваемые", считаю, что им всё равно как приоритезировать - что одно коллективное обращение, что от одно физлица. Потому, я считаю, как и человек, дающий интервью в последнем приведенном здесь выше видео - надо делать побольше обращений, и именно массовость будет драйвером. Рекомендую каждому - пишите побольше обращений с изложением одного вопроса в одном обращении. На сегодня законодательно равносильно обращение почтой и электронной почтой, что мега удобно. Главный упор лично я делаю на вопросе - что сделано чтобы санкции продлены не были. После того, как Магомедов (глава НКЦБФР) ответил Гетманцеву о том, что обойти указ Президента невозможно - у меня нет надежды на позитив до окончания срока санкций. Вариант с судом - сами понимаете какая перспектива. Как составить обращение - возможно, кто не в курсе дела - смотрите ЗУ "Про звернення громадян". Продолжаем политику составления большого количества обращений, держим строй!
Шановні друзі по питанню, ось сьогоднішній допис в Телеграмі Данила Гетманцева. Відвідайте цей канал. Я до нього неодноразово звертався, і лише він дає обнадійливі новини. Як я і передбачав (про що тут писав), справа - на місці не стоїть. Кажу ще раз - пишіть більше офіційних звернень, коментуйте в Телеграмі. Данилу Гетманцеву та фахівцям Комітету під його керівництвом - ДЯКУЄМО, чекаємо на гарні новини в цьому питанні!
Девʼять місяців тому РНБО застосувала санкції до фінансової компанії Фрідом, яка на той час мала право діяльності з інвестиційними активами та оперувала грошима та військовими облігаціями, в які громадяни вклали свої кошти.
Девʼять місяців кошти та військові облігації громадян є заблокованими. Люди не можуть не тільки забрати гроші, але й отримати нараховані на них відсотки. Девʼять місяців Національна комісія з фондового ринку не робить жодних спроб вирішити ситуацію у законний спосіб, тобто не анулює ліцензію, не вводить тимчасову адміністрацію у фінансову компанію, заговорюючи питання та підриваючи довіру до інституту військових облігацій.
Девʼять місяців скаржаться люди, що віддали кошти державі на оборону.
Вважаю таку поведінку Нацкомісії, спрямовану на захист інтересів підсанційноі особи від інтересів громадян, неприпустимою.
Переконаний проблему необхідно розглянути на засіданні Комітету із прийняттям відповідних висновків.
Хоч це і виглядає як елемент підкилимної боротьби всередині влади, напишу і своє звернення в приймальню депутата, напишу що комісія лише розводили руками і як це несправедливо на їхньому місці - не робити нічого.