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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:31

asin
Шаблон який писався в комісію
https://docs.google.com/document/d/1gXm ... sp=sharing

Для підправки звернення рекомендую:
- https://ukc.gov.ua/ - якщо треба відправити в органи які мають відношення до уряду (наприклад в комісію)
- https://itd.rada.gov.ua/appeal-of-citiz ... EditAppeal - якщо в комітет ВР.

В зверненні треба буде оновити шапку і дату, і по можливості додати ваш контекст в самому листі. Якщо хочете написати в комітет ВР то тут є зразок для шапки https://www.rada.gov.ua/zvernen#menu7
adj
 
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  #<1 ... 35363738
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