Відгуки про Freedom Finance

Шаблон який писався в комісію
Для підправки звернення рекомендую:
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В зверненні треба буде оновити шапку і дату, і по можливості додати ваш контекст в самому листі. Якщо хочете написати в комітет ВР то тут є зразок для шапки
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 15 сер, 2023 11:31
asin
Шаблон який писався в комісію
Для підправки звернення рекомендую:
-
-
В зверненні треба буде оновити шапку і дату, і по можливості додати ваш контекст в самому листі. Якщо хочете написати в комітет ВР то тут є зразок для шапки
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