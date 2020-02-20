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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:31

asin
Шаблон який писався в комісію
https://docs.google.com/document/d/1gXm ... sp=sharing

Для підправки звернення рекомендую:
- https://ukc.gov.ua/ - якщо треба відправити в органи які мають відношення до уряду (наприклад в комісію)
- https://itd.rada.gov.ua/appeal-of-citiz ... EditAppeal - якщо в комітет ВР.

В зверненні треба буде оновити шапку і дату, і по можливості додати ваш контекст в самому листі. Якщо хочете написати в комітет ВР то тут є зразок для шапки https://www.rada.gov.ua/zvernen#menu7
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:50

  asin написав:
  ЗІС-5 написав:ikostil953 и вам спасибо ........смотрите ЗУ "Про звернення громадян". Продолжаем политику составления большого количества обращений, держим строй!

Можно шаблон самого обращения и имейлы куда его слать? Заранее благодарю.


Саме в такому вигляді звернення буде відповідати вимогам ЗУ "Про звернення громадян". Шапку звернення треба розташувати правіше (тут технічно неможливо розташувати правіше):

Голові Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
Руслану МАГОМЕДОВУ
заявник: ……………………………
місце проживання: ………………..
телефон:…………………………....
електронна поштова адреса
для отримання відповіді:………….

ЗАЯВА

19 жовтня 2022 року Указом Президента України №726/2022 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». РНБО підтримала пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та зобов’язала застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ТОВ «Фрідом фінанс Україна» (пункт 1313 Додатку 2).
…………………………………………….

ДАТА ПІБ, підпис

Наберіть потрібний текст, роздрукуйте, підпишіть, проставте дату внизу та зверху зліва на першій сторінці, відскануйте у форматі .pdf і надсилайте до кожної структури окремий лист, їй призначений. Викладіть що бажаєте від них отримати та свої пропозиції.
Електронна адреса НКЦПФР: office@nssmc.gov.ua
Електронна адреса СБУ: callcenter@ssu.gov.ua
Електронні адреси РНБОУ: gromada@rnbo.gov.ua та email@rnbo.gov.ua
Звернення до Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики на ім"я голови треба надсилати через "Кабінет громадянина", попередньо пройшовши реєстрацію та заповнивши всі поля у формі звернення: https://itd.rada.gov.ua/appeal-of-citiz ... /myAppeals
Я не наводжу тут адреси НБУ (депозитарій) та Мінфіну (випускач облігацій) - вони перешлють звернення до НКЦПФР, звідки прийде чергова безглузда відписка. Вони дають такі і без того на наші звернення.
У заяві (зверненні) треба писати все що турбує та чого бажаєте.
Початок тексту може бути, наприклад, таким, як у моєму прикладі, далі самі пишіть що хочете - діло творчості.
Стежте за відповідями, збирайте всі в окрему папку та використовуйте у зверненнях далі як аргументи.
Вкотре повторюсь до честі Комітета Гетманцева - вони працюють, подяка їм. Пам"ятаємо, що свої дії вони аргументують нашими зверненнями, тому чим більше ми таких створимо та оформимо - тим краще.

Прохання до кожного відписатися тут про результати відправки вами звернень та про отримання та зміст відповідей - це треба кожному для загального розуміння ситуації.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 13:03

citramon
А де Ви побачили відповідь від комісії? Підписаний на канал, але там нічого не було вчора.
spiridonwot
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  #<1 ... 35363738
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