Відгуки про Freedom Finance

Шаблон який писався в комісію
Для підправки звернення рекомендую:
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В зверненні треба буде оновити шапку і дату, і по можливості додати ваш контекст в самому листі. Якщо хочете написати в комітет ВР то тут є зразок для шапки
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 15 сер, 2023 11:31
asin
Шаблон який писався в комісію
Для підправки звернення рекомендую:
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В зверненні треба буде оновити шапку і дату, і по можливості додати ваш контекст в самому листі. Якщо хочете написати в комітет ВР то тут є зразок для шапки
Додано: Вів 15 сер, 2023 11:50
Саме в такому вигляді звернення буде відповідати вимогам ЗУ "Про звернення громадян". Шапку звернення треба розташувати правіше (тут технічно неможливо розташувати правіше):
Голові Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
Руслану МАГОМЕДОВУ
заявник: ……………………………
місце проживання: ………………..
телефон:…………………………....
електронна поштова адреса
для отримання відповіді:………….
ЗАЯВА
19 жовтня 2022 року Указом Президента України №726/2022 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». РНБО підтримала пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та зобов’язала застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ТОВ «Фрідом фінанс Україна» (пункт 1313 Додатку 2).
…………………………………………….
ДАТА ПІБ, підпис
Наберіть потрібний текст, роздрукуйте, підпишіть, проставте дату внизу та зверху зліва на першій сторінці, відскануйте у форматі .pdf і надсилайте до кожної структури окремий лист, їй призначений. Викладіть що бажаєте від них отримати та свої пропозиції.
Електронна адреса НКЦПФР: office@nssmc.gov.ua
Електронна адреса СБУ: callcenter@ssu.gov.ua
Електронні адреси РНБОУ: gromada@rnbo.gov.ua та email@rnbo.gov.ua
Звернення до Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики на ім"я голови треба надсилати через "Кабінет громадянина", попередньо пройшовши реєстрацію та заповнивши всі поля у формі звернення:
Я не наводжу тут адреси НБУ (депозитарій) та Мінфіну (випускач облігацій) - вони перешлють звернення до НКЦПФР, звідки прийде чергова безглузда відписка. Вони дають такі і без того на наші звернення.
У заяві (зверненні) треба писати все що турбує та чого бажаєте.
Початок тексту може бути, наприклад, таким, як у моєму прикладі, далі самі пишіть що хочете - діло творчості.
Стежте за відповідями, збирайте всі в окрему папку та використовуйте у зверненнях далі як аргументи.
Вкотре повторюсь до честі Комітета Гетманцева - вони працюють, подяка їм. Пам"ятаємо, що свої дії вони аргументують нашими зверненнями, тому чим більше ми таких створимо та оформимо - тим краще.
Прохання до кожного відписатися тут про результати відправки вами звернень та про отримання та зміст відповідей - це треба кожному для загального розуміння ситуації.
Додано: Вів 15 сер, 2023 13:03
citramon
А де Ви побачили відповідь від комісії? Підписаний на канал, але там нічого не було вчора.
Додано: Вів 15 сер, 2023 14:29
Re: Відгуки про Freedom Finance
карочи всьО, эти прожжённые шортуны просто так не слезут
Додано: Вів 15 сер, 2023 14:36
В коментарях до того повідомлення, де Данило Гетманцев повідомив що створив запит до НКЦПФР та встановив строк на підготовку віповіді, йому задали питання чи є відповідь вже. Адмін повідомив там же в коментарях, що відповідь надійшла.
Додано: Вів 15 сер, 2023 14:51
Отже, на підставі цієї статті можемо припустити, що санкції будуть вічно. НКЦПФР, звісно, стоятиме на позиції зупинення ліцензії. Хоча є чіткий затверджений Порядок переведення клієнтів на інший депозитарій у разі вилучення ліцензії. В указі Президента про запровадження санкцій прописано - застосувати вилучення чи зупинку ліцензії.
Але боротьбу продовжимо - шановні друзі, пишіть масово звернення - див. повідомлення вище.
Востаннє редагувалось ЗІС-5 в Вів 15 сер, 2023 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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