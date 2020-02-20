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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:02

  spiridonwot написав:citramon
А де Ви побачили відповідь від комісії? Підписаний на канал, але там нічого не було вчора.

https://t.me/getmantsevdanil/5149?comment=17436
citramon
 
Повідомлень: 632
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