Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 15 сер, 2023 17:02
https://t.me/getmantsevdanil/5149?comment=17436
spiridonwot написав:citramon
А де Ви побачили відповідь від комісії? Підписаний на канал, але там нічого не було вчора.
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citramon
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