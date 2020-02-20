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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:02

  spiridonwot написав:citramon
А де Ви побачили відповідь від комісії? Підписаний на канал, але там нічого не було вчора.

https://t.me/getmantsevdanil/5149?comment=17436
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 21:58

DmitryZP виходить, що ОЗДП, які вони продавали фізособам, давали виписки про стан рахунку в цінних паперах, де були відображені ОЗДП - насправді належать не фізичним особам, а самому брокеру? Якщо так - перевод на іншого депозитарія не врятує інтереси фізосіб? То може вже дійсно краще нехай ті санкції протримаються до кінця та люди повернуть свої кошти, якби тільки не продовжили санкції.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 22:12

  ЗІС-5 написав:DmitryZP виходить, що ОЗДП, які вони продавали фізособам, давали виписки про стан рахунку в цінних паперах, де були відображені ОЗДП - насправді належать не фізичним особам, а самому брокеру?



там же вроде были и такие и такие
ну - так говорилось
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 22:25

наче ОЗДП купувались через фрідом фінанс європа ж?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 22:28

  cohan написав:
  ЗІС-5 написав:DmitryZP виходить, що ОЗДП, які вони продавали фізособам, давали виписки про стан рахунку в цінних паперах, де були відображені ОЗДП - насправді належать не фізичним особам, а самому брокеру?



там же вроде были и такие и такие
ну - так говорилось

Говорилось относительно облигаций в гривне. Так и предупреждали - есть облигации, есть синтетический продукт. По ОЗДП никаких предупреждений не было, утверждали что по облигациям с тикером ХS владельцем есть физические лица.

Потому и задаю вопрос - подскажите кто знает как на самом деле - депозитарные счета владельцев ОЗДП, купленных у "Фридома Украина" - будет ли техническая возможность перевести на другой депозитарий если вдруг выработают механизм перевода?
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 23:14

  ЗІС-5 написав:DmitryZP виходить, що ОЗДП, які вони продавали фізособам, давали виписки про стан рахунку в цінних паперах, де були відображені ОЗДП - насправді належать не фізичним особам, а самому брокеру? Якщо так - перевод на іншого депозитарія не врятує інтереси фізосіб? То може вже дійсно краще нехай ті санкції протримаються до кінця та люди повернуть свої кошти, якби тільки не продовжили санкції.


Відповідь може надати тільки той хто працював у ФФ і знає це з середини...
DmitryZP
 
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