Відгуки про Freedom Finance

DmitryZP виходить, що ОЗДП, які вони продавали фізособам, давали виписки про стан рахунку в цінних паперах, де були відображені ОЗДП - насправді належать не фізичним особам, а самому брокеру? Якщо так - перевод на іншого депозитарія не врятує інтереси фізосіб? То може вже дійсно краще нехай ті санкції протримаються до кінця та люди повернуть свої кошти, якби тільки не продовжили санкції.
ЗІС-5 написав:DmitryZP виходить, що ОЗДП, які вони продавали фізособам, давали виписки про стан рахунку в цінних паперах, де були відображені ОЗДП - насправді належать не фізичним особам, а самому брокеру?
там же вроде были и такие и такие ну - так говорилось
ЗІС-5 написав:DmitryZP виходить, що ОЗДП, які вони продавали фізособам, давали виписки про стан рахунку в цінних паперах, де були відображені ОЗДП - насправді належать не фізичним особам, а самому брокеру?
там же вроде были и такие и такие ну - так говорилось
Говорилось относительно облигаций в гривне. Так и предупреждали - есть облигации, есть синтетический продукт. По ОЗДП никаких предупреждений не было, утверждали что по облигациям с тикером ХS владельцем есть физические лица.
Потому и задаю вопрос - подскажите кто знает как на самом деле - депозитарные счета владельцев ОЗДП, купленных у "Фридома Украина" - будет ли техническая возможность перевести на другой депозитарий если вдруг выработают механизм перевода?
ЗІС-5 написав:DmitryZP виходить, що ОЗДП, які вони продавали фізособам, давали виписки про стан рахунку в цінних паперах, де були відображені ОЗДП - насправді належать не фізичним особам, а самому брокеру? Якщо так - перевод на іншого депозитарія не врятує інтереси фізосіб? То може вже дійсно краще нехай ті санкції протримаються до кінця та люди повернуть свої кошти, якби тільки не продовжили санкції.
Відповідь може надати тільки той хто працював у ФФ і знає це з середини...