Відгуки про Freedom Finance

DmitryZP виходить, що ОЗДП, які вони продавали фізособам, давали виписки про стан рахунку в цінних паперах, де були відображені ОЗДП - насправді належать не фізичним особам, а самому брокеру? Якщо так - перевод на іншого депозитарія не врятує інтереси фізосіб? То може вже дійсно краще нехай ті санкції протримаються до кінця та люди повернуть свої кошти, якби тільки не продовжили санкції.
ЗІС-5 написав:DmitryZP виходить, що ОЗДП, які вони продавали фізособам, давали виписки про стан рахунку в цінних паперах, де були відображені ОЗДП - насправді належать не фізичним особам, а самому брокеру?
там же вроде были и такие и такие ну - так говорилось
ЗІС-5 написав:DmitryZP виходить, що ОЗДП, які вони продавали фізособам, давали виписки про стан рахунку в цінних паперах, де були відображені ОЗДП - насправді належать не фізичним особам, а самому брокеру?
там же вроде были и такие и такие ну - так говорилось
Говорилось относительно облигаций в гривне. Так и предупреждали - есть облигации, есть синтетический продукт. По ОЗДП никаких предупреждений не было, утверждали что по облигациям с тикером ХS владельцем есть физические лица.
Потому и задаю вопрос - подскажите кто знает как на самом деле - депозитарные счета владельцев ОЗДП, купленных у "Фридома Украина" - будет ли техническая возможность перевести на другой депозитарий если вдруг выработают механизм перевода?
ЗІС-5 написав:DmitryZP виходить, що ОЗДП, які вони продавали фізособам, давали виписки про стан рахунку в цінних паперах, де були відображені ОЗДП - насправді належать не фізичним особам, а самому брокеру? Якщо так - перевод на іншого депозитарія не врятує інтереси фізосіб? То може вже дійсно краще нехай ті санкції протримаються до кінця та люди повернуть свої кошти, якби тільки не продовжили санкції.
Відповідь може надати тільки той хто працював у ФФ і знає це з середини...
На свої запитання щодо ситуації навколо Фрідом фінанс отримали від Нацкомісії з фондового ринку коротке оповідання в дусі Остапа Вишні, де блискучий народний гумор поєднується з неперевершеною словесною еквілібристикою по уникненню прямих відповідей на достатньо прості питання. На жаль, більшість документів, про які ми запитували, нам не надали. Також не отримані, як і раніше, чіткі та зрозумілі пояснення Комісії щодо її неспроможності чи небажання захистити права інвесторів протягом 10 місяців. Але це теж позиція, яку ми приймаємо, готуючись до Комітету, дата проведення якого орієнтовно 22 серпня.
До речі, власників військових облігацій, що пишуть мені в чат, також запрошую.
ЗІС-5 написав:DmitryZP виходить, що ОЗДП, які вони продавали фізособам, давали виписки про стан рахунку в цінних паперах, де були відображені ОЗДП - насправді належать не фізичним особам, а самому брокеру? Якщо так - перевод на іншого депозитарія не врятує інтереси фізосіб? То може вже дійсно краще нехай ті санкції протримаються до кінця та люди повернуть свої кошти, якби тільки не продовжили санкції.
ЗІС-5 написав:DmitryZP виходить, що ОЗДП, які вони продавали фізособам, давали виписки про стан рахунку в цінних паперах, де були відображені ОЗДП - насправді належать не фізичним особам, а самому брокеру? Якщо так - перевод на іншого депозитарія не врятує інтереси фізосіб? То може вже дійсно краще нехай ті санкції протримаються до кінця та люди повернуть свої кошти, якби тільки не продовжили санкції.
а как это проверить можно?
Запит до НКЦПФР. Чекаю відповіді.
Можливо, хто пропустив - прошу переглянути моє повідомлення тут від 15.08.23 - зразок заяви та адреси отримувачів. Лише кількість звернень будуть аргументами і у владних кабінетах, і в нас з вами. Запитуйте, що це за державні гарантії по державним облігаціям, якщо позбавили доступу до коштів та як вони вбачають вихід із ситуації. І ще пишіть запитання та прохання - все, що приходить на думку по темі.
Востаннє редагувалось ЗІС-5 в Сер 16 сер, 2023 11:46, всього редагувалось 1 раз.
ЗІС-5 написав:DmitryZP виходить, що ОЗДП, які вони продавали фізособам, давали виписки про стан рахунку в цінних паперах, де були відображені ОЗДП - насправді належать не фізичним особам, а самому брокеру? Якщо так - перевод на іншого депозитарія не врятує інтереси фізосіб? То може вже дійсно краще нехай ті санкції протримаються до кінця та люди повернуть свої кошти, якби тільки не продовжили санкції.
а как это проверить можно?
Запит до НКЦПФР. Чекаю відповіді.
Можливо, хто пропустив - прошу переглянути моє повідомлення тут від 15.08.23 - зразок заяви та адреси отримувачів. Лише кількість звернень будуть аргументами і у владних кабінетах, і в нас з вами. Дійте.
Вы дали запит на предмет действительно ли Вы являетесь владельцем оздп в реестрах нкцпфр?