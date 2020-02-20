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Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 сер, 2023 11:51
asin дал. Жду ответ. Но я сам не знаю где это все может быть прописано. Ранее, сотрудник НКЦБФР, в телефонном разговоре сообщил мне, что в Национальном депозитарии есть списки только депозитарных организаций, на счетах в которых гособлигации, и в случае с ФФУ - ничего сделать нельзя еще потому, что санкции предусматривают полное блокирование операций, следовательно, свои реестры ФФУ не может передать никому. Типа, с его слов, Нацдепозитарий (НБУ) не видит кто именно из физлиц есть владельцами.
Короче ждем официальный ответ.
Можливо, хто пропустив - пишіть масово звернення до державних органів з наявної ситуації з "ФФУ", зразок та контакти - на стор. 38 цієї гілки. Звернення електронкою - юридично дорівнює паперовому.
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ЗІС-5
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:56
ЗІС-5 на пошту не приходили документи про операцію в момент покупки?
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adj
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Додано: Сер 16 сер, 2023 13:59
adj
У меня даже есть выписка бумажная с подписью и печатью от ФФ о том, что на моем депозитарном счету хранятся ОЗДП, но это не исключает того факта, что ФФ мог выдать мне липовую выписку, а за мои средства купить ОЗДП себе на счет. И в таком случае нац. депозитарий и знать не будет, что за мной как за физ. лицом числятся какие-то бумаги, поскольку ФФ отчитывается только об общем количестве бумаг, хранящихся на их депозитарных счетах. И никак это не проверить.
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spiridonwot
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Додано: Сер 16 сер, 2023 14:03
spiridonwot ні, це якраз що багато чого скаже. Тоді можна апелювати до комісії що вони бездіяли коли на ринку був ліцензований брокер/дилер який махлював і комісія нічого не вдіяла.
Я би обов'язково дав запити щоб отримати відповідь чи операція дійсно була, далі якщо її не було і папери не на мені, то вже писати в комісію/комітету щоб додати аргументів на слуханнях які будуть через тиждень. Але навряд встигнете за тиждень отримати відповіді.
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adj
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