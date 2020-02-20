Відгуки про Freedom Finance

Додано: Сер 16 сер, 2023 16:40

spiridonwot написав: adj

У меня даже есть выписка бумажная с подписью и печатью от ФФ о том, что на моем депозитарном счету хранятся ОЗДП, но это не исключает того факта, что ФФ мог выдать мне липовую выписку, а за мои средства купить ОЗДП себе на счет. И в таком случае нац. депозитарий и знать не будет, что за мной как за физ. лицом числятся какие-то бумаги, поскольку ФФ отчитывается только об общем количестве бумаг, хранящихся на их депозитарных счетах. И никак это не проверить. У меня даже есть выписка бумажная с подписью и печатью от ФФ о том, что на моем депозитарном счету хранятся ОЗДП, но это не исключает того факта, что ФФ мог выдать мне липовую выписку, а за мои средства купить ОЗДП себе на счет. И в таком случае нац. депозитарий и знать не будет, что за мной как за физ. лицом числятся какие-то бумаги, поскольку ФФ отчитывается только об общем количестве бумаг, хранящихся на их депозитарных счетах. И никак это не проверить.

Для цінних паперів [крім облігацій зовнішніх державних позик (далі - ОЗДП) та державних деривативів], номінованих в іноземній валюті, дата обліку встановлюється на кінець операційного дня за день до дати платежу сум доходів та/або погашень. Для ОЗДП та державних деривативів дата обліку встановлюється в порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію;

я вот не помню, хотя может в период вал либерализации 2020-2022 такое и было, когда ОЗДП разрешали учитывать внутри Украины, т.е. у украинских депозитаориевсходу не нашел законодавства, читал только поро УкрЭксим норм статью про вот этоо событиегде о таком и говорилось - что мол есть законодавство, что внутри никак,зотите - берите ОВДП валютные, и вскольз че там как там УкрЖксим это проделалопять же - сделки на биржах есть, но все это напоминает прокси-ИБАН Моно на прием Евро SEPA - само собой ни на какой счет физлица -украинца еврорез SEPA отправить как не мог так и не можеткосвенно - если б было так легко - Альфа бы точно сделала, так что есть вероятность что да, принадлежт они тому на чьем они счетув каком зарубежном депозитарии Ваш счет?ну вотте они видокремелени и операции всегда на грани и чистой честной совести