Відгуки про Freedom Finance

asin дал. Жду ответ. Но я сам не знаю где это все может быть прописано. Ранее, сотрудник НКЦБФР, в телефонном разговоре сообщил мне, что в Национальном депозитарии есть списки только депозитарных организаций, на счетах в которых гособлигации, и в случае с ФФУ - ничего сделать нельзя еще потому, что санкции предусматривают полное блокирование операций, следовательно, свои реестры ФФУ не может передать никому. Типа, с его слов, Нацдепозитарий (НБУ) не видит кто именно из физлиц есть владельцами. Короче ждем официальный ответ.
Можливо, хто пропустив - пишіть масово звернення до державних органів з наявної ситуації з "ФФУ", зразок та контакти - на стор. 38 цієї гілки. Звернення електронкою - юридично дорівнює паперовому.
adj У меня даже есть выписка бумажная с подписью и печатью от ФФ о том, что на моем депозитарном счету хранятся ОЗДП, но это не исключает того факта, что ФФ мог выдать мне липовую выписку, а за мои средства купить ОЗДП себе на счет. И в таком случае нац. депозитарий и знать не будет, что за мной как за физ. лицом числятся какие-то бумаги, поскольку ФФ отчитывается только об общем количестве бумаг, хранящихся на их депозитарных счетах. И никак это не проверить.
spiridonwot ні, це якраз що багато чого скаже. Тоді можна апелювати до комісії що вони бездіяли коли на ринку був ліцензований брокер/дилер який махлював і комісія нічого не вдіяла.
Я би обов'язково дав запити щоб отримати відповідь чи операція дійсно була, далі якщо її не було і папери не на мені, то вже писати в комісію/комітету щоб додати аргументів на слуханнях які будуть через тиждень. Але навряд встигнете за тиждень отримати відповіді.
кстати да, хороший вопрос, а те кто выдают лицензии вообще имеют представление чем занимается лицензиат, смешивание собственных и клиентских активов как бы суперсерьезный вопрос, неужели никто этого не контролирует? в Чем тогда смысл лицензий? поживиться чиновнику?
ЗІС-5 написав:Можна задавати питання блогеру під відео - відповідає завжди.
Хтось вже задав, відповідь так собі -
1 hour ago Филипп, мы покупали ОЗДП в ФФУ. Получили выписку о состоянии счёта. Может ли быть так, что ФФ покупал ОЗДП на себя, а нам давал липовую выписку? Reply
Филипп Олейник: Код финансовой свободы ·
1 reply @oleynik_invest
Сомневаюсь
--------- Загалом після перегляду відео склалось враження що блоггер - заангажований, оскільки він там має рахунки свої і купу своїх учнів... (як відомо ФФ платить реферальні за приводку нової клієнтури)
spiridonwot написав:adj У меня даже есть выписка бумажная с подписью и печатью от ФФ о том, что на моем депозитарном счету хранятся ОЗДП, но это не исключает того факта, что ФФ мог выдать мне липовую выписку, а за мои средства купить ОЗДП себе на счет. И в таком случае нац. депозитарий и знать не будет, что за мной как за физ. лицом числятся какие-то бумаги, поскольку ФФ отчитывается только об общем количестве бумаг, хранящихся на их депозитарных счетах. И никак это не проверить.
я вот не помню, хотя может в период вал либерализации 2020-2022 такое и было, когда ОЗДП разрешали учитывать внутри Украины, т.е. у украинских депозитаориев
сходу не нашел законодавства, читал только поро УкрЭксим норм статью про вот этоо событие https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zosib.html где о таком и говорилось - что мол есть законодавство, что внутри никак, зотите - берите ОВДП валютные, и вскольз че там как там УкрЖксим это проделал
опять же - сделки на биржах есть, но все это напоминает прокси-ИБАН Моно на прием Евро SEPA - само собой ни на какой счет физлица -украинца еврорез SEPA отправить как не мог так и не может
косвенно - если б было так легко - Альфа бы точно сделала, так что есть вероятность что да, принадлежт они тому на чьем они счету
Для цінних паперів [крім облігацій зовнішніх державних позик (далі - ОЗДП) та державних деривативів], номінованих в іноземній валюті, дата обліку встановлюється на кінець операційного дня за день до дати платежу сум доходів та/або погашень. Для ОЗДП та державних деривативів дата обліку встановлюється в порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію;
те они видокремелени и операции всегда на грани и чистой честной совести
spiridonwot написав:adj У меня даже есть выписка бумажная с подписью и печатью от ФФ о том, что на моем депозитарном счету хранятся ОЗДП, но это не исключает того факта, что ФФ мог выдать мне липовую выписку, а за мои средства купить ОЗДП себе на счет. И в таком случае нац. депозитарий и знать не будет, что за мной как за физ. лицом числятся какие-то бумаги, поскольку ФФ отчитывается только об общем количестве бумаг, хранящихся на их депозитарных счетах. И никак это не проверить.
я вот не помню, хотя может в период вал либерализации 2020-2022 такое и было, когда ОЗДП разрешали учитывать внутри Украины, т.е. у украинских депозитаориев
сходу не нашел законодавства, читал только поро УкрЭксим норм статью про вот этоо событие https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zosib.html где о таком и говорилось - что мол есть законодавство, что внутри никак, зотите - берите ОВДП валютные, и вскольз че там как там УкрЖксим это проделал
опять же - сделки на биржах есть, но все это напоминает прокси-ИБАН Моно на прием Евро SEPA - само собой ни на какой счет физлица -украинца еврорез SEPA отправить как не мог так и не может
косвенно - если б было так легко - Альфа бы точно сделала, так что есть вероятность что да, принадлежт они тому на чьем они счету
Для цінних паперів [крім облігацій зовнішніх державних позик (далі - ОЗДП) та державних деривативів], номінованих в іноземній валюті, дата обліку встановлюється на кінець операційного дня за день до дати платежу сум доходів та/або погашень. Для ОЗДП та державних деривативів дата обліку встановлюється в порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію;
те они видокремелени и операции всегда на грани и чистой честной совести
Вот и я о том же. Может эти ОЗДП вообще на бирже купил ФФ Европа для ФФУ и хранит у себя в зарубежном депозитарии, а ФФУ продает несуществующий продукт малыми партиями