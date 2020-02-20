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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 38394041>
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 11:51

asin дал. Жду ответ. Но я сам не знаю где это все может быть прописано. Ранее, сотрудник НКЦБФР, в телефонном разговоре сообщил мне, что в Национальном депозитарии есть списки только депозитарных организаций, на счетах в которых гособлигации, и в случае с ФФУ - ничего сделать нельзя еще потому, что санкции предусматривают полное блокирование операций, следовательно, свои реестры ФФУ не может передать никому. Типа, с его слов, Нацдепозитарий (НБУ) не видит кто именно из физлиц есть владельцами.
Короче ждем официальный ответ.

Можливо, хто пропустив - пишіть масово звернення до державних органів з наявної ситуації з "ФФУ", зразок та контакти - на стор. 38 цієї гілки. Звернення електронкою - юридично дорівнює паперовому.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:56

ЗІС-5 на пошту не приходили документи про операцію в момент покупки?
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 13:59

adj
У меня даже есть выписка бумажная с подписью и печатью от ФФ о том, что на моем депозитарном счету хранятся ОЗДП, но это не исключает того факта, что ФФ мог выдать мне липовую выписку, а за мои средства купить ОЗДП себе на счет. И в таком случае нац. депозитарий и знать не будет, что за мной как за физ. лицом числятся какие-то бумаги, поскольку ФФ отчитывается только об общем количестве бумаг, хранящихся на их депозитарных счетах. И никак это не проверить.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:03

spiridonwot ні, це якраз що багато чого скаже. Тоді можна апелювати до комісії що вони бездіяли коли на ринку був ліцензований брокер/дилер який махлював і комісія нічого не вдіяла.

Я би обов'язково дав запити щоб отримати відповідь чи операція дійсно була, далі якщо її не було і папери не на мені, то вже писати в комісію/комітету щоб додати аргументів на слуханнях які будуть через тиждень. Але навряд встигнете за тиждень отримати відповіді.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 15:00

Re: Відгуки про Freedom Finance

кстати да, хороший вопрос, а те кто выдают лицензии вообще имеют представление чем занимается лицензиат, смешивание собственных и клиентских активов как бы суперсерьезный вопрос, неужели никто этого не контролирует? в Чем тогда смысл лицензий? поживиться чиновнику?
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 15:08

Re: Відгуки про Freedom Finance

https://www.youtube.com/watch?v=_gE85eui0zI
Саме цікаве - в кінці. Одні загадки.
Можна задавати питання блогеру під відео - відповідає завжди.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:24

Re: Відгуки про Freedom Finance

  ЗІС-5 написав:Можна задавати питання блогеру під відео - відповідає завжди.


Хтось вже задав, відповідь так собі -



1 hour ago
Филипп, мы покупали ОЗДП в ФФУ. Получили выписку о состоянии счёта. Может ли быть так, что ФФ покупал ОЗДП на себя, а нам давал липовую выписку?
Reply

Филипп Олейник: Код финансовой свободы
·

1 reply
@oleynik_invest

Сомневаюсь


---------
Загалом після перегляду відео склалось враження що блоггер - заангажований, оскільки він там має рахунки свої і купу своїх учнів...
(як відомо ФФ платить реферальні за приводку нової клієнтури)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:40

  spiridonwot написав:adj
У меня даже есть выписка бумажная с подписью и печатью от ФФ о том, что на моем депозитарном счету хранятся ОЗДП, но это не исключает того факта, что ФФ мог выдать мне липовую выписку, а за мои средства купить ОЗДП себе на счет. И в таком случае нац. депозитарий и знать не будет, что за мной как за физ. лицом числятся какие-то бумаги, поскольку ФФ отчитывается только об общем количестве бумаг, хранящихся на их депозитарных счетах. И никак это не проверить.


я вот не помню, хотя может в период вал либерализации 2020-2022 такое и было, когда ОЗДП разрешали учитывать внутри Украины, т.е. у украинских депозитаориев

сходу не нашел законодавства, читал только поро УкрЭксим норм статью про вот этоо событие
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zosib.html
где о таком и говорилось - что мол есть законодавство, что внутри никак,
зотите - берите ОВДП валютные, и вскольз че там как там УкрЖксим это проделал

опять же - сделки на биржах есть, но все это напоминает прокси-ИБАН Моно на прием Евро SEPA - само собой ни на какой счет физлица -украинца еврорез SEPA отправить как не мог так и не может

косвенно - если б было так легко - Альфа бы точно сделала, так что есть вероятность что да, принадлежт они тому на чьем они счету

в каком зарубежном депозитарии Ваш счет? :mrgreen: :evil: :evil:

ну вот
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0140500-17#n25
Для цінних паперів [крім облігацій зовнішніх державних позик (далі - ОЗДП) та державних деривативів], номінованих в іноземній валюті, дата обліку встановлюється на кінець операційного дня за день до дати платежу сум доходів та/або погашень. Для ОЗДП та державних деривативів дата обліку встановлюється в порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію;


те они видокремелени и операции всегда на грани и чистой честной совести
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:59

  cohan написав:
  spiridonwot написав:adj
У меня даже есть выписка бумажная с подписью и печатью от ФФ о том, что на моем депозитарном счету хранятся ОЗДП, но это не исключает того факта, что ФФ мог выдать мне липовую выписку, а за мои средства купить ОЗДП себе на счет. И в таком случае нац. депозитарий и знать не будет, что за мной как за физ. лицом числятся какие-то бумаги, поскольку ФФ отчитывается только об общем количестве бумаг, хранящихся на их депозитарных счетах. И никак это не проверить.


я вот не помню, хотя может в период вал либерализации 2020-2022 такое и было, когда ОЗДП разрешали учитывать внутри Украины, т.е. у украинских депозитаориев

сходу не нашел законодавства, читал только поро УкрЭксим норм статью про вот этоо событие
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zosib.html
где о таком и говорилось - что мол есть законодавство, что внутри никак,
зотите - берите ОВДП валютные, и вскольз че там как там УкрЖксим это проделал

опять же - сделки на биржах есть, но все это напоминает прокси-ИБАН Моно на прием Евро SEPA - само собой ни на какой счет физлица -украинца еврорез SEPA отправить как не мог так и не может

косвенно - если б было так легко - Альфа бы точно сделала, так что есть вероятность что да, принадлежт они тому на чьем они счету

в каком зарубежном депозитарии Ваш счет? :mrgreen: :evil: :evil:

ну вот
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0140500-17#n25
Для цінних паперів [крім облігацій зовнішніх державних позик (далі - ОЗДП) та державних деривативів], номінованих в іноземній валюті, дата обліку встановлюється на кінець операційного дня за день до дати платежу сум доходів та/або погашень. Для ОЗДП та державних деривативів дата обліку встановлюється в порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію;


те они видокремелени и операции всегда на грани и чистой честной совести

Вот и я о том же. Может эти ОЗДП вообще на бирже купил ФФ Европа для ФФУ и хранит у себя в зарубежном депозитарии, а ФФУ продает несуществующий продукт малыми партиями :(
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:58

  adj написав:ЗІС-5 на пошту не приходили документи про операцію в момент покупки?

Ні. Дали виписку про стан рахунку в цінних паперах.
ЗІС-5
 
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