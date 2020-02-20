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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:00

  greenozon написав:
  ЗІС-5 написав:Можна задавати питання блогеру під відео - відповідає завжди.


Хтось вже задав, відповідь так собі -



1 hour ago
Филипп, мы покупали ОЗДП в ФФУ. Получили выписку о состоянии счёта. Может ли быть так, что ФФ покупал ОЗДП на себя, а нам давал липовую выписку?
Reply

Филипп Олейник: Код финансовой свободы
·

1 reply
@oleynik_invest

Сомневаюсь


---------
Загалом після перегляду відео склалось враження що блоггер - заангажований, оскільки він там має рахунки свої і купу своїх учнів...
(як відомо ФФ платить реферальні за приводку нової клієнтури)


А сам здогадайтесь хто саме міг задати це питання :wink: :wink:. Сподіваюсь, що відповідь від НКЦПФР буде детальнішою.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:46

Re: Відгуки про Freedom Finance

Вайб wirecard(-а)
adj
 
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  #<1 ... 38394041
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