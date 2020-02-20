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Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 сер, 2023 18:00
greenozon написав: ЗІС-5 написав:
Можна задавати питання блогеру під відео - відповідає завжди.
Хтось вже задав, відповідь так собі -
1 hour ago
Филипп, мы покупали ОЗДП в ФФУ. Получили выписку о состоянии счёта. Может ли быть так, что ФФ покупал ОЗДП на себя, а нам давал липовую выписку?
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Филипп Олейник: Код финансовой свободы
·
1 reply
@oleynik_invest
Сомневаюсь
---------
Загалом після перегляду відео склалось враження що блоггер - заангажований, оскільки він там має рахунки свої і купу своїх учнів...
(як відомо ФФ платить реферальні за приводку нової клієнтури)
А сам здогадайтесь хто саме міг задати це питання
. Сподіваюсь, що відповідь від НКЦПФР буде детальнішою.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 18:46
Вайб wirecard(-а)
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:25
Хто тут вперше, або хто ще не створював запит з проблеми зупинення ліцензій - нагадую, тут на стор. 38 в моєму повідомленні наведені контакти та вимоги до складання звернень.
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ЗІС-5
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