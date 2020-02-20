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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:00

  greenozon написав:
  ЗІС-5 написав:Можна задавати питання блогеру під відео - відповідає завжди.


Хтось вже задав, відповідь так собі -



1 hour ago
Филипп, мы покупали ОЗДП в ФФУ. Получили выписку о состоянии счёта. Может ли быть так, что ФФ покупал ОЗДП на себя, а нам давал липовую выписку?
Reply

Филипп Олейник: Код финансовой свободы
·

1 reply
@oleynik_invest

Сомневаюсь


---------
Загалом після перегляду відео склалось враження що блоггер - заангажований, оскільки він там має рахунки свої і купу своїх учнів...
(як відомо ФФ платить реферальні за приводку нової клієнтури)


А сам здогадайтесь хто саме міг задати це питання :wink: :wink:. Сподіваюсь, що відповідь від НКЦПФР буде детальнішою.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:46

Re: Відгуки про Freedom Finance

Вайб wirecard(-а)
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:25

Re: Відгуки про Freedom Finance

Хто тут вперше, або хто ще не створював запит з проблеми зупинення ліцензій - нагадую, тут на стор. 38 в моєму повідомленні наведені контакти та вимоги до складання звернень.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:27

Re: Відгуки про Freedom Finance

нет акций для шорта :twisted:
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:10

Re: Відгуки про Freedom Finance

❗️22 серпня на засіданні Комітету планується заслуховування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо питання про захист прав інвесторів у державні цінні папери, які є клієнтами ТОВ «Фрідом Фінанс Україна».

Внаслідок застосування ще у жовтні 2022 року санкцій до зазначеної юридичної особи, на її рахунках були заблоковані державні облігації, які були раніше придбані громадянами на загальну суму більш ніж 250 мільонів гривень.

❓Основне питання: що зробила та що повинна була зробити НКЦПФР для того, щоб захистити права громадян, які довірили свої гроші державі під час війни?

✅Крім того, внаслідок широкого обговорення, очікуються спільні колективні напрацювання пропозицій практичних шляхів вирішення цих кричущих фактів.

✍️Постраждалі вкладники запитували мене як долучитися.
Буде трансляція.
Конкретні питання можете залишати в коментарях.

https://t.me/getmantsevdanil/5226
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:49

  adj написав:❗️22 серпня на засіданні Комітету планується заслуховування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо питання про захист прав інвесторів у державні цінні папери, які є клієнтами ТОВ «Фрідом Фінанс Україна».

Внаслідок застосування ще у жовтні 2022 року санкцій до зазначеної юридичної особи, на її рахунках були заблоковані державні облігації, які були раніше придбані громадянами на загальну суму більш ніж 250 мільонів гривень.

❓Основне питання: що зробила та що повинна була зробити НКЦПФР для того, щоб захистити права громадян, які довірили свої гроші державі під час війни?

✅Крім того, внаслідок широкого обговорення, очікуються спільні колективні напрацювання пропозицій практичних шляхів вирішення цих кричущих фактів.

✍️Постраждалі вкладники запитували мене як долучитися.
Буде трансляція.
Конкретні питання можете залишати в коментарях.

https://t.me/getmantsevdanil/5226

Зверніть увагу - раніше Комітет згадував лише ОВДП. Ось сила звернень!
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:53

Re: Відгуки про Freedom Finance

  ЗІС-5 написав:раніше цей Комітет згадував лише ОВДП. Ось сила звернень!

а де згадка не про ОВДП?
greenozon
 
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