Відгуки про Freedom Finance

ЗІС-5 написав:Можна задавати питання блогеру під відео - відповідає завжди.
Хтось вже задав, відповідь так собі -
1 hour ago Филипп, мы покупали ОЗДП в ФФУ. Получили выписку о состоянии счёта. Может ли быть так, что ФФ покупал ОЗДП на себя, а нам давал липовую выписку? Reply
Филипп Олейник: Код финансовой свободы ·
1 reply @oleynik_invest
Сомневаюсь
--------- Загалом після перегляду відео склалось враження що блоггер - заангажований, оскільки він там має рахунки свої і купу своїх учнів... (як відомо ФФ платить реферальні за приводку нової клієнтури)
А сам здогадайтесь хто саме міг задати це питання . Сподіваюсь, що відповідь від НКЦПФР буде детальнішою.
❗️22 серпня на засіданні Комітету планується заслуховування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо питання про захист прав інвесторів у державні цінні папери, які є клієнтами ТОВ «Фрідом Фінанс Україна».
Внаслідок застосування ще у жовтні 2022 року санкцій до зазначеної юридичної особи, на її рахунках були заблоковані державні облігації, які були раніше придбані громадянами на загальну суму більш ніж 250 мільонів гривень.
❓Основне питання: що зробила та що повинна була зробити НКЦПФР для того, щоб захистити права громадян, які довірили свої гроші державі під час війни?
✅Крім того, внаслідок широкого обговорення, очікуються спільні колективні напрацювання пропозицій практичних шляхів вирішення цих кричущих фактів.
✍️Постраждалі вкладники запитували мене як долучитися. Буде трансляція. Конкретні питання можете залишати в коментарях.
adj написав:❗️22 серпня на засіданні Комітету планується заслуховування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо питання про захист прав інвесторів у державні цінні папери, які є клієнтами ТОВ «Фрідом Фінанс Україна».
Внаслідок застосування ще у жовтні 2022 року санкцій до зазначеної юридичної особи, на її рахунках були заблоковані державні облігації, які були раніше придбані громадянами на загальну суму більш ніж 250 мільонів гривень.
❓Основне питання: що зробила та що повинна була зробити НКЦПФР для того, щоб захистити права громадян, які довірили свої гроші державі під час війни?
✅Крім того, внаслідок широкого обговорення, очікуються спільні колективні напрацювання пропозицій практичних шляхів вирішення цих кричущих фактів.
✍️Постраждалі вкладники запитували мене як долучитися. Буде трансляція. Конкретні питання можете залишати в коментарях.