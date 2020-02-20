Відгуки про Freedom Finance

Додано: Вів 22 сер, 2023 15:21

- Якщо говорити про "Фрідом Фінанс", то немає жодного об'єктивної причини, чому Національна комісія зволікає з вирішенням цього питання. Я публікував цифру: приблизно 2,5 тис українців, які вкладали гроші у військові облігації, мають їх заблокованими вже 10 місяців. І Комісія не вживає жодних заходів щодо їх розблокування.Ми направили детальний запит щодо діяльності Комісії з цього питання. Але отримали коротке оповідання в дусі Остапа Вишні, де блискучий народний гумор поєднується з неперевершеною словесною еквілібристикою по уникненню прямих відповідей на достатньо прості питання. На жаль, більшість документів, про які ми запитували, нам не надали. Також не отримали, як і раніше, чіткі та зрозумілі пояснення Комісії щодо її неспроможності чи небажання захистити права інвесторів протягом 10 місяців. Але це теж позиція, яку ми приймаємо, готуючись до Комітету, дата проведення якого 22 серпня.Наразі ми бачимо з наявних матеріалів, що регулятор більше опікується питанням, як зберегти і врятувати підсанкційну особу, аніж інтересами тих людей, грошима яких ця компанія оперує. І це абсолютно неприпустимо.Думаю, що за результатами розгляду на комітеті прийдемо до певних висновків, зрушимо це питання точно з місця, на якому воно перебуває вже 10 місяців.- У нас, на жаль, дуже багато питань до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. І це не тільки "Фрідом Фінанс". Це загалом інституційна спроможність цього органу. На жаль, нинішньому складу Нацкомісії не вдалось забезпечити і стале функціонування фондового ринку, і роботу Національної комісії на належному рівні. Складається враження, що вони опікуються виключно питанням функціонування двох бірж і захистом їх монопольного становища, а не розбудовою інституції та фондового ринку. Це не тільки моя оцінка, це оцінка і експертного середовища, це оцінка і ринку: на жаль, ми не маємо дієвої, ефективної Національної комісії.Я бачу тут дві складові цієї проблеми. Перша – це, безперечно, кадрова. На жаль, неефективним є орган саме внаслідок бездіяльності членів Комісії, бо ми прийняли три роки тому закон про ринок капіталів, - величезна євроінтеграційна реформа, а на сьогодні, уявіть, навіть не готова вся "підзаконка". Це ж абсолютно незрозуміла, дика ситуація. Професійність і спроможність команди Нацкомісії повинна бути на значно вищому рівні, ніж є зараз.Друга складова проблеми – це інститут, який необхідно розбудовувати незалежно від персоналій. Бо потужна Національна комісія з фондового ринку та потужний фондовий ринок – є запорукою, наприклад, пенсійної реформи у країні, дешевих грошей для бізнесу. І через те, що окремі персоналії є недостатньо професійними та ефективними, ми не можемо зупиняти реформу, яка, по-перше, погоджена з партнерами, а по-друге, дійсно необхідна країні.Тому законопроєкт №5865 підготовлений нашим комітетом ще у травні, рекомендований до прийняття у другому читанні та у цілому Верховній Раді. І як тільки керівництво парламенту винесе його до зали, я думаю, що він з великою долею вірогідності буде прийнятий. Законопроєкт навіть виносився на сесію, яка була у нас 9-10-го серпня, але просто не дійшли до нього.- Серйозно? Тобто ти обіймаєш посаду, сидиш у кріслі вже більше трьох років і коли тебе через три роки запитали: а у чому проблема? Ти вирішив її пояснити низькими зарплатами? Тобто ти не можеш розробити підзаконку за законом про ринок капіталів тому, що в тебе низька зарплата? А, вибач, на яку зарплату ти йшов? Вона вищою була? І чому ти три роки просиджуєш штанці? Зарплату чекаєш? То пиши заяву, йди геть і дай можливість на існуючу зарплату попрацювати людям, які зможуть зробити елементарні речі. У Гетманцева зарплата теж не 100 тис. і всього 2 помічники, але якщо це треба для країни – він сідає і пише законопроєкт. Сам. І нікому не розказує про зарплату. Бо державна служба – це служба, це служіння своєму народу, почесна місія, в якій зарплата далеко не найголовніше.Однак, щодо зарплат, я послідовно підтримую необхідність держслужбовцям підвищувати заробітну плату, вона повинна бути гідною. Я автор цього законопроєкту (№5865), і норма у першому читанні про підвищення заробітних плат була. Але під час обговорення його на комітеті до другого читання ми зняли цю норму, бо цього не можна робити у військовий час, і точно не можна робити авансом. Чому ми повинні сплачувати у три чи чотири рази більше людям, які не спроможні вже два роки розробити законопроєкт щодо легалізації криптовалют? Тобто, їм знову не вистачає грошей і тому вони цього не роблять? Якась дивна аргументація!