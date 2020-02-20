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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:55

Re: Відгуки про Freedom Finance

Хай зливають його, реально йдуть розмови про пенсійну реформу, а людина яка б могла зараз задати фундамент майбутньому живому фондовому ринку (Магомедов) вирішила просто сидіти на державній зп (це в кращому варіанті), або на зп ФФ (що теж можливо) і просто тягнути невизначеність до наступних виборів.

А зайняв би активну позицію, получив би респект від рітейл інвесторів, і доробивши нормальний закон про пенсійну реформу заклав би зачатки для адекватного ринку де була б вже значима ліквідність, і пішов би собі в будь яку контору на ринку на роботу і не треба було би видумувати велосипед. А татк маємо те що маємо.
adj
 
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