Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:55
Хай зливають його, реально йдуть розмови про пенсійну реформу, а людина яка б могла зараз задати фундамент майбутньому живому фондовому ринку (Магомедов) вирішила просто сидіти на державній зп (це в кращому варіанті), або на зп ФФ (що теж можливо) і просто тягнути невизначеність до наступних виборів.
А зайняв би активну позицію, получив би респект від рітейл інвесторів, і доробивши нормальний закон про пенсійну реформу заклав би зачатки для адекватного ринку де була б вже значима ліквідність, і пішов би собі в будь яку контору на ринку на роботу і не треба було би видумувати велосипед. А татк маємо те що маємо.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 18:32
greenozon
шокуючі звʼязки Фрідом фінанс з росіянами та російським фінринком
- цього не було у 2022 році. ФФ подала свою аргументацію, але її розглядають так саме як і наші скарги (ніяк).
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:31
Шановні друзі, розвиваємо тему.
1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.
2. Хто тут вперше, або ще не створював (ла) запити з існуючої проблеми блокування коштів - нагадую - тут на стор. 38 є рекомендації як створити заяви, вказано адреси, куди їх надсилати.
Саме наші заяви дали поштовх тому, що питання здвинулося з мертвої точки.
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ЗІС-5
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:06
ЗІС-5 написав:
1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.
собственник безусловно физлицо, при условии конечно что эти облигации физически есть на счете
насколько я понял работа наших регуляторов сводится к вымогательству взяток, а не реальному контролю за деятельностью лицензиата, так что вполне может оказаться что и регулятор не знает ничего
по бумагам вроде есть, а когда независимый ликвидатор начнет их искать окажется что их там и не было никогда
мы же конечно не говорим о купивших "продукт за 1150 грн", о котором я детальнее писал на 5-6 странице этой темы, этим ребятам только молиться
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nekefer
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:20
nekefer написав: ЗІС-5 написав:
1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.
собственник безусловно физлицо, при условии конечно что эти облигации физически есть на счете
насколько я понял работа наших регуляторов сводится к вымогательству взяток, а не реальному контролю за деятельностью лицензиата, так что вполне может оказаться что и регулятор не знает ничего
по бумагам вроде есть, а когда независимый ликвидатор начнет их искать окажется что их там и не было никогда
мы же конечно не говорим о купивших "продукт за 1150 грн", о котором я детальнее писал на 5-6 странице этой темы, этим ребятам только молиться
продукт за 1150, ИМХО, как раз норм - на это ж и расчет, продавать его выходилдо за 960+- насколько помню, то есть ФФ оставался при своих
а вот про ОЗДП сильно сомнительно, если конечно ув ЗІС-5 за них выписку высылал
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cohan
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