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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:55

Re: Відгуки про Freedom Finance

Хай зливають його, реально йдуть розмови про пенсійну реформу, а людина яка б могла зараз задати фундамент майбутньому живому фондовому ринку (Магомедов) вирішила просто сидіти на державній зп (це в кращому варіанті), або на зп ФФ (що теж можливо) і просто тягнути невизначеність до наступних виборів.

А зайняв би активну позицію, получив би респект від рітейл інвесторів, і доробивши нормальний закон про пенсійну реформу заклав би зачатки для адекватного ринку де була б вже значима ліквідність, і пішов би собі в будь яку контору на ринку на роботу і не треба було би видумувати велосипед. А татк маємо те що маємо.
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 18:32

greenozon
шокуючі звʼязки Фрідом фінанс з росіянами та російським фінринком
- цього не було у 2022 році. ФФ подала свою аргументацію, але її розглядають так саме як і наші скарги (ніяк).
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:31

Re: Відгуки про Freedom Finance

Шановні друзі, розвиваємо тему.

1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.

2. Хто тут вперше, або ще не створював (ла) запити з існуючої проблеми блокування коштів - нагадую - тут на стор. 38 є рекомендації як створити заяви, вказано адреси, куди їх надсилати.
Саме наші заяви дали поштовх тому, що питання здвинулося з мертвої точки.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:06

Re: Відгуки про Freedom Finance

  ЗІС-5 написав:1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.

собственник безусловно физлицо, при условии конечно что эти облигации физически есть на счете :lol: насколько я понял работа наших регуляторов сводится к вымогательству взяток, а не реальному контролю за деятельностью лицензиата, так что вполне может оказаться что и регулятор не знает ничего :wink: по бумагам вроде есть, а когда независимый ликвидатор начнет их искать окажется что их там и не было никогда :lol:
мы же конечно не говорим о купивших "продукт за 1150 грн", о котором я детальнее писал на 5-6 странице этой темы, этим ребятам только молиться
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:20

  nekefer написав:
  ЗІС-5 написав:1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.

собственник безусловно физлицо, при условии конечно что эти облигации физически есть на счете :lol: насколько я понял работа наших регуляторов сводится к вымогательству взяток, а не реальному контролю за деятельностью лицензиата, так что вполне может оказаться что и регулятор не знает ничего :wink: по бумагам вроде есть, а когда независимый ликвидатор начнет их искать окажется что их там и не было никогда :lol:
мы же конечно не говорим о купивших "продукт за 1150 грн", о котором я детальнее писал на 5-6 странице этой темы, этим ребятам только молиться


продукт за 1150, ИМХО, как раз норм - на это ж и расчет, продавать его выходилдо за 960+- насколько помню, то есть ФФ оставался при своих

а вот про ОЗДП сильно сомнительно, если конечно ув ЗІС-5 за них выписку высылал
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 01:11

  cohan написав:
  nekefer написав:
  ЗІС-5 написав:1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.

собственник безусловно физлицо, при условии конечно что эти облигации физически есть на счете :lol: насколько я понял работа наших регуляторов сводится к вымогательству взяток, а не реальному контролю за деятельностью лицензиата, так что вполне может оказаться что и регулятор не знает ничего :wink: по бумагам вроде есть, а когда независимый ликвидатор начнет их искать окажется что их там и не было никогда :lol:
мы же конечно не говорим о купивших "продукт за 1150 грн", о котором я детальнее писал на 5-6 странице этой темы, этим ребятам только молиться


продукт за 1150, ИМХО, как раз норм - на это ж и расчет, продавать его выходилдо за 960+- насколько помню, то есть ФФ оставался при своих

а вот про ОЗДП сильно сомнительно, если конечно ув ЗІС-5 за них выписку высылал

Отправил копию выписки и задал вопрос - кто в реальности является владельцем облигаций с тикером XS, которые указаны в выписке. В ответе мне расписали на основании чего выписка составляется, чем она предусмотрена, и написали - по облигации XS. .., которая указана в выписке, владельцем есть физическое лицо, на имя которого она составлена.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 11:03

  nekefer написав:
  ЗІС-5 написав:1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.

собственник безусловно физлицо, при условии конечно что эти облигации физически есть на счете :lol: насколько я понял работа наших регуляторов сводится к вымогательству взяток, а не реальному контролю за деятельностью лицензиата, так что вполне может оказаться что и регулятор не знает ничего :wink: по бумагам вроде есть, а когда независимый ликвидатор начнет их искать окажется что их там и не было никогда :lol:
мы же конечно не говорим о купивших "продукт за 1150 грн", о котором я детальнее писал на 5-6 странице этой темы, этим ребятам только молиться

не факт що і вимагав хабаря, навпаки може прийшли і купили їх як шлх а вони і раді.
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 14:25

Re: Відгуки про Freedom Finance

Для ширшого розуміння хто такий голова НКЦПФР:
https://youtu.be/Ca2vH9xvJnk?si=ad2WLE0RukRjFUOC
ЗІС-5
 
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