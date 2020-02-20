Відгуки про Freedom Finance

Хай зливають його, реально йдуть розмови про пенсійну реформу, а людина яка б могла зараз задати фундамент майбутньому живому фондовому ринку (Магомедов) вирішила просто сидіти на державній зп (це в кращому варіанті), або на зп ФФ (що теж можливо) і просто тягнути невизначеність до наступних виборів.
А зайняв би активну позицію, получив би респект від рітейл інвесторів, і доробивши нормальний закон про пенсійну реформу заклав би зачатки для адекватного ринку де була б вже значима ліквідність, і пішов би собі в будь яку контору на ринку на роботу і не треба було би видумувати велосипед. А татк маємо те що маємо.
1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.
2. Хто тут вперше, або ще не створював (ла) запити з існуючої проблеми блокування коштів - нагадую - тут на стор. 38 є рекомендації як створити заяви, вказано адреси, куди їх надсилати. Саме наші заяви дали поштовх тому, що питання здвинулося з мертвої точки.
ЗІС-5 написав:1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.
собственник безусловно физлицо, при условии конечно что эти облигации физически есть на счете насколько я понял работа наших регуляторов сводится к вымогательству взяток, а не реальному контролю за деятельностью лицензиата, так что вполне может оказаться что и регулятор не знает ничего по бумагам вроде есть, а когда независимый ликвидатор начнет их искать окажется что их там и не было никогда мы же конечно не говорим о купивших "продукт за 1150 грн", о котором я детальнее писал на 5-6 странице этой темы, этим ребятам только молиться
ЗІС-5 написав:1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.
собственник безусловно физлицо, при условии конечно что эти облигации физически есть на счете насколько я понял работа наших регуляторов сводится к вымогательству взяток, а не реальному контролю за деятельностью лицензиата, так что вполне может оказаться что и регулятор не знает ничего по бумагам вроде есть, а когда независимый ликвидатор начнет их искать окажется что их там и не было никогда мы же конечно не говорим о купивших "продукт за 1150 грн", о котором я детальнее писал на 5-6 странице этой темы, этим ребятам только молиться
продукт за 1150, ИМХО, как раз норм - на это ж и расчет, продавать его выходилдо за 960+- насколько помню, то есть ФФ оставался при своих
а вот про ОЗДП сильно сомнительно, если конечно ув ЗІС-5 за них выписку высылал
ЗІС-5 написав:1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.
собственник безусловно физлицо, при условии конечно что эти облигации физически есть на счете насколько я понял работа наших регуляторов сводится к вымогательству взяток, а не реальному контролю за деятельностью лицензиата, так что вполне может оказаться что и регулятор не знает ничего по бумагам вроде есть, а когда независимый ликвидатор начнет их искать окажется что их там и не было никогда мы же конечно не говорим о купивших "продукт за 1150 грн", о котором я детальнее писал на 5-6 странице этой темы, этим ребятам только молиться
продукт за 1150, ИМХО, как раз норм - на это ж и расчет, продавать его выходилдо за 960+- насколько помню, то есть ФФ оставался при своих
а вот про ОЗДП сильно сомнительно, если конечно ув ЗІС-5 за них выписку высылал
Отправил копию выписки и задал вопрос - кто в реальности является владельцем облигаций с тикером XS, которые указаны в выписке. В ответе мне расписали на основании чего выписка составляется, чем она предусмотрена, и написали - по облигации XS. .., которая указана в выписке, владельцем есть физическое лицо, на имя которого она составлена.
ЗІС-5 написав:1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.
собственник безусловно физлицо, при условии конечно что эти облигации физически есть на счете насколько я понял работа наших регуляторов сводится к вымогательству взяток, а не реальному контролю за деятельностью лицензиата, так что вполне может оказаться что и регулятор не знает ничего по бумагам вроде есть, а когда независимый ликвидатор начнет их искать окажется что их там и не было никогда мы же конечно не говорим о купивших "продукт за 1150 грн", о котором я детальнее писал на 5-6 странице этой темы, этим ребятам только молиться
не факт що і вимагав хабаря, навпаки може прийшли і купили їх як шлх а вони і раді.