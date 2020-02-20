Відгуки про Freedom Finance

1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.
2. Хто тут вперше, або ще не створював (ла) запити з існуючої проблеми блокування коштів - нагадую - тут на стор. 38 є рекомендації як створити заяви, вказано адреси, куди їх надсилати. Саме наші заяви дали поштовх тому, що питання здвинулося з мертвої точки.
У вас ОЗДП, на сколько я помню? Вопрос задавали по выписке оздп или овдп?
Отправил копию выписки и задал вопрос - кто в реальности является владельцем облигаций с тикером XS, которые указаны в выписке. В ответе мне расписали на основании чего выписка составляется, чем она предусмотрена, и написали - по облигации XS. .., которая указана в выписке, владельцем есть физическое лицо, на имя которого она составлена.[/quote] УВас полный один лот на 100т или часть?