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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:25

  ЗІС-5 написав:Шановні друзі, розвиваємо тему.

1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.

2. Хто тут вперше, або ще не створював (ла) запити з існуючої проблеми блокування коштів - нагадую - тут на стор. 38 є рекомендації як створити заяви, вказано адреси, куди їх надсилати.
Саме наші заяви дали поштовх тому, що питання здвинулося з мертвої точки.

У вас ОЗДП, на сколько я помню? Вопрос задавали по выписке оздп или овдп?
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:31

Отправил копию выписки и задал вопрос - кто в реальности является владельцем облигаций с тикером XS, которые указаны в выписке. В ответе мне расписали на основании чего выписка составляется, чем она предусмотрена, и написали - по облигации XS. .., которая указана в выписке, владельцем есть физическое лицо, на имя которого она составлена.[/quote]
УВас полный один лот на 100т или часть?
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:35

  nekefer написав:фридом явно выбирает все акции доступные для шорта под дикий %
закончится это брутально
Зображення

Ничего в этом не понимаю, можете пож доступно пояснить?
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:40

замість того щоб впасти нижче 70 за штуку бумаги фрідома взлетіли в космос і вже більше сотки
greenozon
 
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