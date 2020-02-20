Відгуки про Freedom Finance

Додано: Чет 31 сер, 2023 12:14

asin написав: nekefer написав: фридом явно выбирает все акции доступные для шорта под дикий %

закончится это брутально

фридом явно выбирает все акции доступные для шорта под дикий %закончится это брутально

Ничего в этом не понимаю, можете пож доступно пояснить? Ничего в этом не понимаю, можете пож доступно пояснить?

идет борьбаесть компания-шортист которая имеет короткую позицию, т.е. получит прибыль при падении стоимости акции Фридомчтобы акции упали в цене их ктото должен продать, для этого выпустили страшное расследованиечтобы продать акции нужно было их ранее купить, но прибыли не будет, просто защититесь от снижения ценычто бы заработать от падения, нужно шортить, тобто вначале взять эти акции у когото в долг, продать их, дождаться снижения цены, выкупить обратно и вернуть назад долгв долг дают не за спасибо а под процент, обычно 1-2-3-5% годовыхНо когда большой спрос, много желающих взять акции в долг то конечно процент растет и сейчас вырос до 900% годовыхесли у вас есть такие акции можете кому-то их позычить и получить супервыгодуя подозреваю, что сам Фридом собирает все доступные для шорта акции, чтобы никто не мог их продать и снизить цену. Потом ФРидорм начинает понемногу выкупать те акции которые етсь в обращении, цена растет потомучто продавцов не многоСмысл борьбы в том, что компания-шортист рано или поздно обязана выкупить акции обратно и если завысить цену такими маневрами то у неё будет убытокС другой стороны, ФРидому нужно оплачивать проценты по долгу и скупать по завышенным ценам свои же акции которые в случае таки проигрыша не будут стоить ничегоктото получить жирный убыток