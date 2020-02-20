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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:25

  ЗІС-5 написав:Шановні друзі, розвиваємо тему.

1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.

2. Хто тут вперше, або ще не створював (ла) запити з існуючої проблеми блокування коштів - нагадую - тут на стор. 38 є рекомендації як створити заяви, вказано адреси, куди їх надсилати.
Саме наші заяви дали поштовх тому, що питання здвинулося з мертвої точки.

У вас ОЗДП, на сколько я помню? Вопрос задавали по выписке оздп или овдп?
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:31

Отправил копию выписки и задал вопрос - кто в реальности является владельцем облигаций с тикером XS, которые указаны в выписке. В ответе мне расписали на основании чего выписка составляется, чем она предусмотрена, и написали - по облигации XS. .., которая указана в выписке, владельцем есть физическое лицо, на имя которого она составлена.[/quote]
УВас полный один лот на 100т или часть?
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:35

  nekefer написав:фридом явно выбирает все акции доступные для шорта под дикий %
закончится это брутально
Зображення

Ничего в этом не понимаю, можете пож доступно пояснить?
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:40

замість того щоб впасти нижче 70 за штуку бумаги фрідома взлетіли в космос і вже більше сотки
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:14

  asin написав:
  nekefer написав:фридом явно выбирает все акции доступные для шорта под дикий %
закончится это брутально
Зображення

Ничего в этом не понимаю, можете пож доступно пояснить?

идет борьба
есть компания-шортист которая имеет короткую позицию, т.е. получит прибыль при падении стоимости акции Фридом
чтобы акции упали в цене их ктото должен продать, для этого выпустили страшное расследование
чтобы продать акции нужно было их ранее купить, но прибыли не будет, просто защититесь от снижения цены
что бы заработать от падения, нужно шортить, тобто вначале взять эти акции у когото в долг, продать их, дождаться снижения цены, выкупить обратно и вернуть назад долг
в долг дают не за спасибо а под процент, обычно 1-2-3-5% годовых
Но когда большой спрос, много желающих взять акции в долг то конечно процент растет и сейчас вырос до 900% годовых
если у вас есть такие акции можете кому-то их позычить и получить супервыгоду :idea:

я подозреваю, что сам Фридом собирает все доступные для шорта акции, чтобы никто не мог их продать и снизить цену. Потом ФРидорм начинает понемногу выкупать те акции которые етсь в обращении, цена растет потомучто продавцов не много
Смысл борьбы в том, что компания-шортист рано или поздно обязана выкупить акции обратно и если завысить цену такими маневрами то у неё будет убыток
С другой стороны, ФРидому нужно оплачивать проценты по долгу и скупать по завышенным ценам свои же акции которые в случае таки проигрыша не будут стоить ничего
ктото получить жирный убыток
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:22

asin
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B8%D0%B7
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:26

"Держава заблокувала мільярди гривень клієнтів "Фрідом фінанса". Чи отримають українці гроші?"
https://www.epravda.com.ua/publications ... /5/703925/
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:06

  citramon написав:"Держава заблокувала мільярди гривень клієнтів "Фрідом фінанса". Чи отримають українці гроші?"
https://www.epravda.com.ua/publications ... /5/703925/

Чи отримають українці гроші?
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adj
 
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