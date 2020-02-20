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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:03

Була інформація, що в кінці серпня НКЦПФР мала подати законопроект, що мав би врегулювати проблему клієнтів Фрідома і дозволив би їм перевести кошти і цп на інших. Що відомо на зараз?
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:15

12 cерпня нацкомісія щось вродила, але закручене кучеряво
хтось прокоментує?

https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=13832405
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:17

  Філ написав:Була інформація, що в кінці серпня НКЦПФР мала подати законопроект, що мав би врегулювати проблему клієнтів Фрідома і дозволив би їм перевести кошти і цп на інших. Що відомо на зараз?



дійсно є таке, але наразі без посилань і документів, вербальні інтервенції так сказать :)

НКЦПФР розробила та подала до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики законопроєкт, який вирішить проблему клієнтів з Фрідом Фінанс Україна


https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-rozrob ... s-ukraina/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:37

greenozon По тому, що вони написали, виглядає так, що НКЦПФР продовжує нагло сцяти всім в очі і говорити, що то божа роса.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:53

Re: Відгуки про Freedom Finance

https://t.me/nssmc_ukraine/653

https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-rozrob ... s-ukraina/
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:33

Гетьманцев обещал на этой неделе решение комитета, но пока решения нет.
citramon
 
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