Відгуки про Freedom Finance

1. Тут були питання - чи не є "липовою" виписка про стан рахунку в цінних паперах, де власником зазначається фізична особа. Копію такою виписки з відповідним питанням я спрямував до НКЦПФР та отримав відповідь - власник саме та фізична особа, що зазначена у виписці. Додали багато обгрунтувань, але факт - все добре з цим.
2. Хто тут вперше, або ще не створював (ла) запити з існуючої проблеми блокування коштів - нагадую - тут на стор. 38 є рекомендації як створити заяви, вказано адреси, куди їх надсилати. Саме наші заяви дали поштовх тому, що питання здвинулося з мертвої точки.
У вас ОЗДП, на сколько я помню? Вопрос задавали по выписке оздп или овдп?
Приношу вибачення за несвоєчасну відповідь, питання задав до НКЦПФР, до якого приклав копію виписки, в якому значились і ОВДП, і ОЗДП. Відповіли, що володарем і ОВДП, і ОЗДП є особа, яка зазначена у виписці.
А куда именно писали? Имейл или бум вариант? Можете в личку шаблон обращения и адреса? Спасибо