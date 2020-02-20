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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 вер, 2023 10:03
Була інформація, що в кінці серпня НКЦПФР мала подати законопроект, що мав би врегулювати проблему клієнтів Фрідома і дозволив би їм перевести кошти і цп на інших. Що відомо на зараз?
Додано: Чет 14 вер, 2023 10:15
12 cерпня нацкомісія щось вродила, але закручене кучеряво
хтось прокоментує?
Додано: Чет 14 вер, 2023 10:17
дійсно є таке, але наразі без посилань і документів, вербальні інтервенції так сказать
НКЦПФР розробила та подала до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики законопроєкт, який вирішить проблему клієнтів з Фрідом Фінанс Україна
Додано: Чет 14 вер, 2023 10:37
greenozon По тому, що вони написали, виглядає так, що НКЦПФР продовжує нагло сцяти всім в очі і говорити, що то божа роса.
Додано: Чет 14 вер, 2023 10:53
Re: Відгуки про Freedom Finance
Додано: Чет 14 вер, 2023 13:33
Гетьманцев обещал на этой неделе решение комитета, но пока решения нет.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:35
А куда именно писали? Имейл или бум вариант? Можете в личку шаблон обращения и адреса?
Спасибо
Додано: Суб 16 вер, 2023 12:24
asin Приношу вибачення за несвоєчасність. Писав до НКЦПФР, РНБО, СБУ, Мінфіну, Мінекономіки, НБУ, до народних депутатів від свого міста, до уповноважених з інвестиційної діяльності при уряді України. Звідусіль відповіді що звернення перенаправляється за належністю до НКЦПФР. Звідтіля відповідь що до скасування санкцій нічого не буде, у вас є право звернення до суду. І лише звернення до комітету Гетманцева принесло плоди. Тут раніше я це викладав.
Юридична сила однакова у зверненнях що поштою, що електронною поштою. Адреси читайте тут раніше. У зверненнях задавайте абсолютно всім питання, що цікавлять, відповідь однозначно прийде, якщо звернення буде складне з урахуванням всіх вимог згідно ЗУ "Про звернення громадян".
У особисті надішлю вам.
Не буду тут "заповнювати ефір" - перегляньте тут мої повідомлення за останні півроку, картина буде більш зрозуміла.
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