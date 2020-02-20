Так сказать, ушёл по английски не прощаясь, при этом мягко переведя стрелки на других. Гандон оказался, как и все остальные.
Шо делаем дальше?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 12 лис, 2023 19:53
Додано: Нед 12 лис, 2023 20:34
Так нету того сообщения в чате.
Он почему-то удалил его.
Можно поинтересоваться у него зачем удалил )
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alex, [11/8/2023 21:00]
Де ваш проект, чому справа про обман вкладників ФФ буксує???
Данило Гетманцев Chat, [11/8/2023 21:02]
Не вистачає політичної потужності аби приборкати покидьків
Oleksii Sokolovskyi, [11/9/2023 19:57]
Так і які дії далі? Ніяких?
alex, [11/9/2023 20:43]
Які імена покидьків, хто їх кришує??
Востаннє редагувалось citramon в Нед 12 лис, 2023 21:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 12 лис, 2023 20:37
усе зелне кодло включо із щипачем гусок працює по принципу
вигідно/не вигідно
очевидно що тут ніякої вигоди для нього тому й забув-забив-посміявся
Додано: Нед 12 лис, 2023 22:30
Re: Відгуки про Freedom Finance
Я думаю що там вуха офіса- Єрмак і його молодая команда(с)
Саме там ховалась комісія від комітета, в офісі.
Додано: Вів 14 лис, 2023 16:15
Re: Відгуки про Freedom Finance
Додано: Вів 14 лис, 2023 16:27
Додано: Вів 14 лис, 2023 16:29
Re: Відгуки про Freedom Finance
Моя думка ФФ скупив всіх, клієнти це заручники і рішення до зміни влади не буде.
Додано: Вів 14 лис, 2023 16:39
Тут хоча би знати наперед, чи не організує ненароком якась посадова особа подовження санкцій, "поклавши" на інтереси інвесторів, яких ніби то і захищає законодавство.
Як бачимо зі статті, становище, в якому ми зараз, нам організувала конкретна пані, зовсім ненароком.
Додано: Сер 15 лис, 2023 12:43
Данило Олександрович у своєму ТГ-каналі кинув клич задавати йому будь-які питання, а у суботу він вийде в ефір з відповідями. Пару питань про ФФУ я побачив. Чекаємо.
Додано: Нед 19 лис, 2023 00:00
Данило Гетманцев Chat, [11/18/2023 21:08]
На жаль я зробити нічого не можу.
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