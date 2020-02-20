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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Нед 12 лис, 2023 19:53

  adj написав:asin НКЦПФР (комісія)

Так сказать, ушёл по английски не прощаясь, при этом мягко переведя стрелки на других. Гандон оказался, как и все остальные.
Шо делаем дальше?
asin
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лис, 2023 20:34

  asin написав:
  adj написав:asin НКЦПФР (комісія)

Так сказать, ушёл по английски не прощаясь, при этом мягко переведя стрелки на других. Гандон оказался, как и все остальные.
Шо делаем дальше?

Так нету того сообщения в чате.
Он почему-то удалил его.
Можно поинтересоваться у него зачем удалил )

https://t.me/getmantsevdanil/5579?comment=31698 - вот в этой ветке шла речь, что что-то вынесут на коммитете в четверг 2 ноября, а дальше игнор
__________________________

https://t.me/getmantsevdanil/5231?comment=25502 - почитайте еще здесь. Наверное забЫл удалить )

alex, [11/8/2023 21:00]
Де ваш проект, чому справа про обман вкладників ФФ буксує???

Данило Гетманцев Chat, [11/8/2023 21:02]
Не вистачає політичної потужності аби приборкати покидьків

Oleksii Sokolovskyi, [11/9/2023 19:57]
Так і які дії далі? Ніяких?

alex, [11/9/2023 20:43]
Які імена покидьків, хто їх кришує??
Востаннє редагувалось citramon в Нед 12 лис, 2023 21:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лис, 2023 20:37

усе зелне кодло включо із щипачем гусок працює по принципу
вигідно/не вигідно


очевидно що тут ніякої вигоди для нього тому й забув-забив-посміявся
:twisted: :twisted:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лис, 2023 22:30

Re: Відгуки про Freedom Finance

Я думаю що там вуха офіса- Єрмак і його молодая команда(с)
Саме там ховалась комісія від комітета, в офісі.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 16:15

Re: Відгуки про Freedom Finance

https://mind.ua/publications/20265268-r ... shans-pove
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 16:27

  ЗІС-5 написав:https://mind.ua/publications/20265268-rik-pid-sankciyami-ta-bez-dostupu-do-groshej-koli-klienti-fridom-finans-ukrayina-otrimayut-shans-pove



та вони повністю "поїхали башкою"

сволочі
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 16:29

Re: Відгуки про Freedom Finance

Моя думка ФФ скупив всіх, клієнти це заручники і рішення до зміни влади не буде.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 16:39

Тут хоча би знати наперед, чи не організує ненароком якась посадова особа подовження санкцій, "поклавши" на інтереси інвесторів, яких ніби то і захищає законодавство.
Як бачимо зі статті, становище, в якому ми зараз, нам організувала конкретна пані, зовсім ненароком.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 12:43

Данило Олександрович у своєму ТГ-каналі кинув клич задавати йому будь-які питання, а у суботу він вийде в ефір з відповідями. Пару питань про ФФУ я побачив. Чекаємо.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 00:00

https://t.me/getmantsevdanil/5729?comment=33549
Данило Гетманцев Chat, [11/18/2023 21:08]
На жаль я зробити нічого не можу.
citramon
 
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