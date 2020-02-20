Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 19 лис, 2023 03:34
Не Ютуб-каналі Данило Гетманцев відео з розповіддю про новий формат спілкування та з "відпровідями" викладено, нашої теми в ньому немає.
Значить, переходимо до складання та відправки офіційних запитів як до голови, так і до членів Комітету через "Електронний кабінет громадянина", цікаво все-таки яка офіційна позиція.
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