|
|
|
Відгуки про Freedom Finance
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 19 лис, 2023 03:34
Не Ютуб-каналі Данило Гетманцев відео з розповіддю про новий формат спілкування та з "відпровідями" викладено, нашої теми в ньому немає.
Значить, переходимо до складання та відправки офіційних запитів як до голови, так і до членів Комітету через "Електронний кабінет громадянина", цікаво все-таки яка офіційна позиція.
-
ЗІС-5
-
-
- Повідомлень: 132
- З нами з: 21.12.16
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лис, 2023 12:02
ЗІС-5 скажуть що всі питання но комісії. Тоді вже можна писати на прем'єра, чому комісія нічого не зробила, але я думаю там буде просто відписка. Як сказав Єрмак, платники податків можуть спати спокійно. А я думаю що це він і його радники кришують комісію в офісі.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лис, 2023 12:04
Може написати Пенні Пріцкер листа, вона від офісу байдена в Україні курує відбудову, дати їй контекст дебілізма в країні, і який тут захист прав малого інвестора. І хай спитає чому ніхто нічого не робить, я може так і зроблю. Як напишу скину контакти які знайду - сюди.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лис, 2023 12:37
Написав їй швидкий тред в твіттер, якщо прочитає/зацікавиться попрошу пошту і скину тут в особисті тим хто готовий розписати що було зроблено інвестором, кому писали, хто (з влади) що відписував/обіцяв. Якщо це її профіль в Україні, хай запитає на наступній зустрічі як так відбулось. Шукаєте інвесторів закордоном, а навіть на своїх болт поклали вже на рік.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|183
|46993
|
П'ят 17 лис, 2023 18:27
adj
|
|16
|5446
|
П'ят 17 лис, 2023 16:33
adj
|
|451
|203478
|
Сер 15 лис, 2023 14:15
adj
|