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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 03:34

Re: Відгуки про Freedom Finance

Не Ютуб-каналі Данило Гетманцев відео з розповіддю про новий формат спілкування та з "відпровідями" викладено, нашої теми в ньому немає.
Значить, переходимо до складання та відправки офіційних запитів як до голови, так і до членів Комітету через "Електронний кабінет громадянина", цікаво все-таки яка офіційна позиція.
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 12:02

ЗІС-5 скажуть що всі питання но комісії. Тоді вже можна писати на прем'єра, чому комісія нічого не зробила, але я думаю там буде просто відписка. Як сказав Єрмак, платники податків можуть спати спокійно. А я думаю що це він і його радники кришують комісію в офісі.
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 12:04

Re: Відгуки про Freedom Finance

Може написати Пенні Пріцкер листа, вона від офісу байдена в Україні курує відбудову, дати їй контекст дебілізма в країні, і який тут захист прав малого інвестора. І хай спитає чому ніхто нічого не робить, я може так і зроблю. Як напишу скину контакти які знайду - сюди.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 12:37

Re: Відгуки про Freedom Finance

Написав їй швидкий тред в твіттер, якщо прочитає/зацікавиться попрошу пошту і скину тут в особисті тим хто готовий розписати що було зроблено інвестором, кому писали, хто (з влади) що відписував/обіцяв. Якщо це її профіль в Україні, хай запитає на наступній зустрічі як так відбулось. Шукаєте інвесторів закордоном, а навіть на своїх болт поклали вже на рік.
adj
 
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