Відгуки про Freedom Finance

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 19 лис, 2023 03:34
Не Ютуб-каналі Данило Гетманцев відео з розповіддю про новий формат спілкування та з "відпровідями" викладено, нашої теми в ньому немає.
Значить, переходимо до складання та відправки офіційних запитів як до голови, так і до членів Комітету через "Електронний кабінет громадянина", цікаво все-таки яка офіційна позиція.
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ЗІС-5
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Додано: Нед 19 лис, 2023 12:02
ЗІС-5 скажуть що всі питання но комісії. Тоді вже можна писати на прем'єра, чому комісія нічого не зробила, але я думаю там буде просто відписка. Як сказав Єрмак, платники податків можуть спати спокійно. А я думаю що це він і його радники кришують комісію в офісі.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 12:04
Може написати Пенні Пріцкер листа, вона від офісу байдена в Україні курує відбудову, дати їй контекст дебілізма в країні, і який тут захист прав малого інвестора. І хай спитає чому ніхто нічого не робить, я може так і зроблю. Як напишу скину контакти які знайду - сюди.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 12:37
Написав їй швидкий тред в твіттер, якщо прочитає/зацікавиться попрошу пошту і скину тут в особисті тим хто готовий розписати що було зроблено інвестором, кому писали, хто (з влади) що відписував/обіцяв. Якщо це її профіль в Україні, хай запитає на наступній зустрічі як так відбулось. Шукаєте інвесторів закордоном, а навіть на своїх болт поклали вже на рік.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 23:35
"Сьогодні як і рік тому комісія має достатньо повноважень для вирішення проблеми. Необхідно анулювати ліцензію підсанкційній компанії, як це прямо і безальтернативно написано в законі.
Інше я не коментую. Вибачте"
Це - відповідь Данила Олександровича на запитання в ТГ-каналі. Як кажуть, дякуємо за увагу. А ми так сподівалися, що буде рішення Комітету, про яке він заявив на засіданні 22 серпня. Значить, тепер розпитуємо Комісію, що ж за законопроект вони підготували та що далі за планом.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 23:58
хождение по кругу офигевшегих чинуш и бесправных даже не простых людей а вполне даже выше среднего класса инвесторов
и они надеются на приток инвестиций для восстановления?
если только сильно попросят условного Сороса взять за бесплатно заводы/параходы и поуправлять там где сами не могут
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nekefer
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